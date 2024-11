Nuovo giro e nuovo leader. La Top Ten settimanale di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, stavolta premia Giovanni Gligora, centravanti dell’Ardore, in grado di segnare un gol pesante in una trasferta delicata come quella di Delianuova, per una sfida che poteva valere una stagione. Grande prova di sostanza da parte della vice capolista e quindi un plauso a tutta la squadra. La scelta di premiare Gligora riposa nel fatto che in questa stagione ha spesso saputo ritagliarsi il proprio spazio, mettendo a segno, come in questo caso, reti significative, dimostrandosi pertanto uno abile e affidabile. L’Ardore continua a inseguire, ma domenica scorsa ha passato indenne uno scoglio difficile da superare, a conferma di essere una squadra di grande valore. Da parte di Gligora, invece, abnegazione totale e spunti notevoli tutte le volte in cui viene chiamato in causa.

In seconda posizione, nella top ten dei più bravi, ecco Robert Nicolovici, il jolly rumeno, da diversi anni in Italia, fra i leader di una squadra che cerca di rialzarsi con l’avvento del nuovo tecnico Domenico Sisi. Una formazione, quella del presidente Fera, indomita e vogliosa di portare a casa una vittoria che fa morale più che classifica. Nel caso di Nicolovici si premia la costanza (20 presenze per lui e un rendimento elevato) più che il gol, comunque decisivo per la vittoria. E a proposito di reti, se il Melicucco piazza un successo che vale molto in chiave salvezza, lo deve al solito Matias Barolo, centravanti prolifico, anche lui straniero, pure lui puntuale sotto porta. La sua è una doppietta d’autore.

Visto che si parla di bomber e poiché la Top Ten di Zona D premia fondamentalmente la continuità di rendimento, diventa obbligatoria la menzione di due calciatori puntualmente fra i migliori in campo, entrambi del Capo Vaticano. Diego Surace, sempre al comando della classifica dei marcatori, continua a timbrare regolarmente ogni domenica e Antonio La Torre, il più giovane fra i migliori della Top Ten. Puntualmente offre una prova da applausi, lasciando il segno in qualsiasi modo: anche quest’anno protagonista silenzioso, ma efficace. A seguire troviamo Panuccio della Saint Michel: è stato importante vincere e mantenere inviolata la propria porta. Bene anche Marino dell’Ardore, Voce del Caraffa, Troncoso del Melito e Artuso della Virtus Rosarno. La classifica generale aggiornata verrà resa nota venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).