Era e rimane un lusso per la categoria. D’altronde fino a qualche mese addietro Riccardo Mengoni parava in Serie D con la Vibonese. Adesso è l’estremo difensore del San Nicola da Crissa e se la squadra vibonese riesce a battere il Melito è anche grazie alle sue parate. Nulla di straordinario, sia chiaro: per Mengoni tutto ciò rappresenta la normalità e con un estremo difensore di questa caratura, il club vibonese può veramente sognare in grande. Classe 1986, integro, volenteroso, ben allenato, Mengoni fa la differenza in questo campionato ed è proprio lui il leader della 6ª giornata per quanto riguarda la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Ma il numero uno dei vibonesi non è l’unico portiere presente in questa giornata nella graduatoria dei migliori: c’è spazio anche per un altro estremo difensore esperto. Francesco Panuccio contribuisce fortemente alla vittoria della Saint Michel contro il Gallico Catona. Una prova da incorniciare per un altro evergreen del torneo. E se Panaja con una tripletta rilancia il Bivongi Pazzano e si conferma un bomber micidiale, in quarta posizione compare Foti della Deliese: dopo sei giornate ha incassato appena una rete, per quella che è una difesa impenetrabile. Doveroso inserirlo nella classifica di rendimento, anche se i meriti vanno divisi con tutti i compagni.

Scorrendo la graduatoria della Top Ten, ecco tre calciatori il cui rendimento in queste prime giornate è in continua ascesa: Roberto Antonelli del Capo Vaticano al solito si fa apprezzare sotto molteplici aspetti. Siamparelli dell’Ardore segna ancora gol pesanti e Antonio La Torre, altro elemento del Capo Vaticano, risulta sistematicamente fra i migliori in campo, con una costanza di rendimento ormai evidente da tempo. Quindi c’è l’ennesima presenza nella classifica dei migliori da parte di Nello Gambi, esperto difensore della Deliese. A seguire Tavdgiridze dela Pro Pellaro e Bitonte dello Sporting Cz Lido. La classifica generale della Top Ten verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).