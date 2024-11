Secondo primato nel giro di tre giornate per il centravanti. Alle sue spalle ecco Libri dell’Ardore e Surace del Capo Vaticano. Bene anche la new entry Angulo

Aveva trionfato nell’ultima top del 2023 e vince ancora nella seconda graduatoria dei migliori del 2024. Il girone B di Promozione è sempre più nel segno di Matias Barolo, attaccante argentino 25enne del Melicucco, al comando nella classifica dei marcatori. Le sue performance e la sua costanza di rendimento non sfuggono alla Top Ten di Zona D che lo vede così nuovamente al comando per quanto riguarda i migliori dieci della diciassettesima giornata. Tanti gol per Matias Barolo, il quale pur essendo arrivato senza conoscere una parola di italiano, in poco tempo ha saputo adattarsi al nuovo ambiente e con le sue reti ha iniziato a trascinare la squadra, riuscendo altresì a districarsi anche con la lingua italiana. Dentro e fuori dal campo grandi progressi e le sue quotazioni sono in ascesa. Dove sarà Barolo nella classifica generale? Lo scopriremo venerdì sera in occasione della nuova puntata di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese a partire dalle 22.30 (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).

Alle sue spalle nella Top Ten dei migliori del 17° turno troviamo il centrocampista Giovanni Libri dell’Ardore, la cui esperienza, unita alla indubbia qualità, è al servizio della capolista. Anche in questo caso un rendimento puntualmente elevato, in una squadra dove tutti stanno andando alla grande. In terza posizione ecco Diego Surace, un altro centravanti in grado di segnare con puntuale regolarità, oltre a conquistare rigori e punizioni. Anche lui una novità per il calcio calabrese e tanti gol per il Capo Vaticano che insegue la prima posizione a un solo punto di distanza.

Nella graduatoria dei più bravi fa la sua prima comparsa Yoni Angulo, nuovo centravanti della Deliese: in due gare ha segnato tre gol, dimostrando di avere mezzi notevoli. Bene anche l’estremo difensore Beltramella dell’Ardore: è lui a tenere in piedi la squadra ed è sempre lui a risultare non a caso il portiere meno battuto del campionato (8 gol al passivo in diciassette giornate). A seguire Panaja del Bivongi Pazzano: contributo prezioso al servizio della squadra, e Cotroneo del Bianco, un portiere esperto, sempre fra i migliori in campo e spesso e volentieri presente nella Top Ten di Zona D.

In ottava posizione il centravanti Jaiteh della Saint Michel: anche in questo caso puntualità sottoporta e rendimento costantemente elevato. C’è quindi Borghetto della Deliese: tanta quantità al servizio della squadra. Infine Domenico Stillitano, difensore della Saint Michel: là dietro diventa sempre complicato riuscire a superarlo.