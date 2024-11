Un Val Gallico che continua a sprintare e un Bianco che sta stupendo tutti per gioco e risultati. E poi, ancora, la risalta dello Stilomonasterace, le ambizioni di Deliese e Capo Vaticano e gli inaspettati rallentamenti della Virtus Rosarno.

Il campionato di Promozione (Girone B) non perde quella sua caratteristica imprevedibile nel respingere ogni pronostico e, proprio per questo, tale campionato conserva il suo fascino. Anche quest'anno, fin dalle prime giornate, sorprese e difficoltà inaspettate non sono mancate. Dettagli e sfumature che verranno aggiornati nel weekend, con l'avvento del quarto turno.

L'anticipo

La quarta giornata di campionato sarà aperta dalla capolista Val Gallico. Il club gallicese, infatti, ospiterà il Melicucco con un chiaro obiettivo: vincere, alimentare il punteggio pieno e consolidare la vetta solitaria. Inutile dire che tra i "crack" di questo avvio rientra Juan Sebastian Carvajal. L'attaccante colombiano, infatti, sta trascinando la formazione di mister Aquilino, basti pensare che sui sette gol fatti attualmente dalla squadra, sei portano la sua firma.

Reduce dal pesante KO interno contro il Bianco il Melicucco che, attualmente, porta il fardello della difesa più bucata (nove reti concesse). Biancorossi molto pimpanti nel primo tempo con tre gol all'attivo (insieme al Guardavalle è la squadra che ne ha fatti di più) ma l'altra faccia della medaglia è che i ragazzi di Perna sono anche quelli che subiscono di più nella prima frazione (quattro gol) e tra quelli che concedono di più (cinque reti) anche nella ripresa.

Il programma della domenica

Domenica in programma tutte le altre gare, con fischio d'inizio fissato per tutte alle ore 15:30. Inutile dire che un occhio di riguardo, ma anche di curiosità, sarà rivolto al Bianco. Il club del giovane mister Loccisano ospiterà il Caraffa per cercare una vittoria che lo proietterebbe a quota 10 punti, appena sotto il Val Gallico. Tanto è l'entusiasmo in casa Bianco, dopo i due poker esterni consecutivi e un Simigliani che si sta dimostrando sempre più incisivo nei meccanismi offensivi. Non si dovrà però cadere nella trappola dell'entusiasmo, anche perché di fronte ci sarà un Caraffa ferito e che deve trovare ancora la sua prima vittoria stagionale, inoltre ha in rosa giocatori esperti (tra tutti Giglio e Scozzafava).

Una sorta di scontro diretto, invece, quello tra Stilomonasterace e Atletico Maida, entrambe appaiate al terzo posto a quota 6 punti. Padroni di casa pragmatici e concreti, ancora senza gol dei centravanti ma con il difensore Maxi Ghergo che gioca a fare il bomber. Tutti e tre i gol infatti li ha timbrati lui, bella la doppietta (tutta su punizione) di domenica scorsa.

Cerca la terza vittoria consecutiva, la seconda di fila in trasferta, l'Atletico Maida di mister Stranges che sta venendo fuori in tutte le sue potenzialità. Promette qualità la sfida tra Capo Vaticano e Gioiosa Ionica, due squadre attrezzate per stazionare nei piani alti della classifica ed entrambe reduci dai rallentamenti della domenica (i vibonesi reduci dallo 0-0 di Delianuova e mentre i biancorossi hanno ceduto in casa allo Stilomonasterace).

Trasferta ostica per la Deliese che sarà di scena sul campo della neopromossa Guardavalle. Curioso un dato tra le due squadre: il Guardavalle è quella che, finora, ha fatto più gol (3) nel primo tempo mentre la squadra di Gambi è invece tra le tre squadre che nella prima frazione non hanno incassato gol. Non ha più scusanti la Virtus Rosarno che, dopo i tre pareggi consecutivi tra campionato e coppa, non può più permettersi rallentamenti e deve vincere, senza margine di errore, contro il Melito. In palio già punti pesanti tra Africo-Pro Pellaro e San NicolaChiaravalle-Bovalinese. Tutte e quattro attualmente nelle zone rosse e, soprattutto, ancora senza vittorie in campionato.