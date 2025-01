La sedicesima giornata del campionato di Promozione B ha preso il via ieri pomeggio con due anticipi. Nella prima di ritorno ecco la vittoria in trasferta del Gioiosa Ionica (2-1) contro la Bovalinese, e il successo casalingo del Val Gallico che ha battuto 2-1 l’Africo. Oggi pomeriggio si giocherà il resto della giornata.

Nelle sfide odierne, che prenderanno il via alle 14.30, in campo anche la capolista Virtus Rosarno, fresca campione d'Inverno. La formazione di mister Panarello ospiterà l'Atletico Maida. Un match da non sottovalutare, soprattutto tenendo in considerazione la sfida d'andata dove la Virtus Rosarno si impose solo all'ultimo minuto.

Rimane col fiato sul collo lo Stilomonasterace che, dopo l'eclatante 7-3 rifilato al Melicucco, giocherà la sua second gara casalinga stavolta contro il Caraffa. La squadra di mister Papaleo, a meno tre dal primo posto, non molla un centimetro, rilanciandosi come antagonista principale del club rosarnese.

Due orizzonti diversi invece nella sfida tra San Nicola/Chiaravalle e Deliese, con i padroni di casa che devono uscire dalla zona play out mentre, la compagine amaranto, punta dritta ai playoff. La squadra di Parentela, reduce dalla vittoria in rimonta in casa della Bovalinese, affronterà al sua seconda trasferta consecutiva. Inoltre il club amaranto vanta una certa prolificità fuori casa, risultando la squadra che segna di più (13 gol) ma soprattutto è quella più prolifica nella ripresa (15 reti).

Orizzonti simili a quelli del match sopra citato anche la sfida tra Guardavalle e Pro Pellaro, con i locali che arrivano rivitalizzati dalla vittoria sul Melito mentre i bianconeri (che affronteranno la loro seconda trasferta di fila) sono ancora scottati dal 4-1 in casa del Capo Vaticano che è costato il quinto posto in classifica. Non ha ancora trovato una sua collocazione in questo campionato il Melito che, dopo l'ottimo percorso in Coppa Italia Dilettanti, non riesce ad affermarsi in campionato. Inoltre, dopo la sconfitta di Guardavalle sono arrivate le dimissioni di mister Cormaci. All'orizzonte la trasferta in casa del Bianco, con questi ultimi che devono rialzarsi dopo il blackout casalingo contro l'Africo (1.4). Sarà Simigliani a guidare i bianco/azzurri.

Chiude il programma Capo Vaticano-Melicucco, con questi ultimi che potrebbero essere già all'ultima spiaggia in caso di sconfitta.