Occasione ghiotta per il Gioiosa Ionica, di scena a Melicucco. Bovalinese e Pro Pellaro per rimettersi in careggiata play off. Ecco il programma della ventiseiesima giornata

Sono le battute finali di una stagione altamente entusiasmante, come non lo era da anni. Il campionato di Promozione B si appresta a vivere la sua ventiseiesima giornata, la quint'ultima della stagione regolare. E forse questa volta qualcosa in più, soprattutto nelle primissime posizione, si potrà capire anche in virtù degli incroci che prevede il calendario.

Gli anticipi

Si parte sabato con i soliti due anticipi. Uno vedrà scendere in campo la Bovalinese sul terreno del Melito e con la squadra di Galati che deve mettersi immediatamente alle spalle il pesante black out casalingo di settimana scorsa che ha messo in bilico la propria corsa ai play off. Contro il Melito, ampiamente salvo, non si potrà sbagliare per non compromettere anche il quinto posto. Nell'altro impegno di scena la Deliese sul campo del Caraffa, in un match che potrebbe far sprintare in ottica play off la compagine amaranto e potrebbe condannare quella di casa. Mister Parentela, inoltre, incontra il suo recente passato. Un dato curioso, infine, salta all'occhio per quel che riguarda la Deliese: è la squadra meno prolifica nel primo tempo con soli otto gol, ma allo stesso tempo è quella più prolifica nella ripresa con 26 centri.

Le gare della domenica

Domenica potrebbe dare un altro colpo al campionato la Virtus Rosarno, chiamato al match casalingo contro un Guardavalle ormai praticamente spacciato. Per la squadra di Panarello tre punti significherebbero fare un grosso passo verso l'obiettivo e soprattutto mettere fuori dai giochi qualche antagonista. Già perché, in contemporanea si giocherà anche Val Gallico-Stilomonasterace ed è qui che si ridisegneranno anche le gerarchie in ottica play off. Il club gallicese è a un solo punto dal secondo posto occupato proprio dallo Stilomonasterace e, vista anche la corta classifica di vertice, sbagliare è proibitivo per entrambe. Occasione ghiotta per il Gioiosa Ionica che sarà di scena sul campo di un Melicucco ormai rassegnato al proprio destino e con la formazione di mister Logozzo che, con tre punti, potrebbe prendersi il secondo posto o allungare visibilmente sul quarto (occupato dal Val Gallico).



Una fase di stagione decisiva per la Pro Pellaro che dopo il big match di settimana scorsa contro il Gioiosa Ionica, è chiamata a un altro incontro dal sentore di play off dal momento che in terra reggina arriverà l'Atletico Maida. I bianconeri sono ancora in piena corsa, mentre i giallorossi sono reduci dal pesante KO interno contro il Melito che ha compromesso la corsa alle prime posizioni. Ampiamente tranquille Africo e San Nicola-Chiaravalle che si sfideranno in un match senza pressioni e che servirà a migliorare ulteriormente la classifica. Il programma si chiude con Bianco-Capo Vaticano: chi vince scaccia lo spettro play out, chi perde dovrà convivere ancora con l'eventualità fino alla fine.