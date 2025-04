La Pro Pellaro vuole chiudere definitivamente la contesa per l'ultimo posto play off nel match interno contro San Nicola-Chiaravalle. Ecco il programma della 28esima giornata

Ultime tre giornate al completamento di una stagione senza fiato e dal grande tasso tecnico e agonistico. Tante sono le cose successe in Promozione B, e in questi ultimi 270 minuti si paleseranno obiettivi e vittorie, alcuni forse già in questo weekend. Ecco allora il programma che precede la sosta.

Gli anticipi

Si inizia con i consueti anticipi del sabato, ma soprattutto in uno dei tre c'è ancora qualcosa in gioco. Il Val Gallico ospiterà il già retrocesso Guardavalle, ma per il club gallicese questo match è di grande importanza dal momento che con una vittoria andrebbe a ipotecare non solo il quarto posto, ma anche il conseguente pass play off. Sarà un derby che avrà poco da dire alla classifica quello tra Caraffa e Atletico Maida, con i padroni di casa già retrocessi e i giallorossi già ampiamente salvi. Entrambe dunque andranno a onorare quella che è la storia di questo derby. Completa il sabato degli anticipi la sfida tra Melicucco e Bovalinese. La squadra amaranto avrà il turno favorevole dal momento che farà visita al fanalino di coda Melicucco, già in Prima Categoria, e con i ragazzi di mister Galati che hanno ancora qualche debole lumicino per i play off.

Le gare della domenica

A piccole ma costanti falcate la capolista Virtus Rosarno che dopo aver superato lo scoglio di Delianuova, attende sul proprio campo il Bianco. La compagine amaranto vanta tre lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, dunque non può rilassarsi ma allo stesso tempo è consapevole che meno giornate mancano e più questi pochi punti di vantaggio pesano come macigni. Le inseguitrici sono appunto Stilomonasterace e Gioiosa Ionica, entrambe impegnate in trasferta. Il duello più ostico tra le due lo ha proprio il Gioiosa Ionica che sarà ospite della Deliese che solo una settimana fa ha tenuto testa alla capolista, cadendo solo nel recupero. Quanto alla squadra di mister Papaleo, invece, la tappa domenicale è in quel di Melito, con quest'ultimo già salvo. Sgomitano per il secondo posto dunque le squadre di Logozzo e Papaleo, ma con un sottile sguardo alla vetta.

Vola sulle ali dell'entusiasmo la Pro Pellaro che dopo la vittoria nello scontro diretto play off contro la Bovalinese, non può vanificare gli sforzi fatti. Il club bianconero ospita il San Nicola-Chiaravalle e con una vittoria, la squadra di mister Verbaro, metterebbe (forse) la parola fine alla disputa per il quinto posto proprio con la Bovalinese che dal canto suo ci spera ancora, consapevole però che sarà difficile. Sarà solo un fatto di classifica, infine, la sfida tra Africo e Capo Vaticano e tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato e vogliono solo finire bene la stagione.