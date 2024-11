Dopo i tre anticipi giocati sabato 20, si è conclusa nel pomeriggio di ieri, con le restanti partite, la diciottesima giornata del campionato calabrese di Promozione, girone B. Tra i match in programma per questo turno, c'era grande attesa inevitabilmente sullo scontro al vertice tra la capolista Ardore e il Saint Michel, terza forza del campionato.

Entrambe le formazioni alla ricerca del bottino pieno, si sono dovute invece accontentare di un punto a testa in una gara equilibrata, terminata sul risultato di 0-0, e che ha visto l’Ardore chiudere in dieci per l’espulsione di Libri, con i gioiesi che non sono riusciti però ad approfittare della superiorità. Merito anche dell’ottimo lavoro della retroguardia ardorese, non a caso la difesa meno battuta del campionato (solo 8 gol subiti). Si ferma così dopo 5 successi consecutivi la striscia vincente dell’Ardore che cede il primo posto al Capo Vaticano, vittorioso per 2-1 nel complicato match contro la Virtus Rosarno.

Quella della formazione neroverde è l’ottava vittoria consecutiva, arrivata grazie alle reti di Tripodi e Surace, con quest’ultimo che si prende momentaneamente il titolo di capocannoniere del campionato con 15 reti messe a segno. Il Capo Vaticano, capolista dopo un lungo inseguimento all’Ardore, dovrà ora vedersela proprio con gli amaranto ad Ardore marina nel prossimo turno di campionato, in uno scontro al vertice attesissimo e che potrà dare importanti indicazioni sulla favorita numero uno per la vittoria del campionato.

In zona playoff vincono Atletico Maida e Deliese rispettivamente contro Bivongi Pazzano e Pro Pellaro; rimane fuori dalle prime cinque posizioni il San Nicola da Crissa, che non va oltre lo 0-0 in casa dello Sporting Catanzaro Lido. Pareggiano con lo stesso risultato anche Bianco e Caraffa. Buona vittoria in zona playout per il Melito, che battendo in trasferta il Melicucco per 5-2 riesce a compiere un doppio sorpasso su Bivongi Pazzano e Virtus Rosarno. Trova la seconda vittoria di fila invece il Roccella, formazione ultima in classifica che batte 4-1 il Gallico Catona e accorcia sulla penultima (lo Sporting Catanzaro Lido) che ora dista solo due lunghezze.

I risultati

GallicoCatona - Roccella 1-4

Saint Michel - Ardore 0-0

Sporting Cz Lido - San Nicola da Crissa 0-0

Melicucco - Melito 2-5

Bianco - Caraffa 0-0

Bivongi Pazzano - Maida 1-3

Capo Vaticano - Virtus Rosarno 2-1

Deliese - Pro Pellaro 1-0

La classifica

Capo Vaticano 43

Ardore 42

Saint Michel 36

Maida 34

Deliese 30

San Nicola da Crissa 28

GallicoCatona 26

Bianco 24

Melicucco 22

Caraffa 20

Pro Pellaro 20

Melito 19

Virtus Rosarno 18

Bivongi Pazzano 17

Sporting Cz Lido 12

Roccella 10