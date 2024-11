Se la capolista continua la sua marcia senza ostacoli, il merito è ovviamente di tutta la squadra, ma nel momento in cui l’Ardore travolge il San Nicola da Crissa in trasferta, le attenzioni principali ricadono sui bomber. La risolvono Giovanni Gligora e Domenico Bruzzaniti la partita in territorio vibonese. La decidono a suon di gol, loro che si sono i terminali di una squadra che ha il migliore attacco del campionato e che è stata capace di segnare ben 20 gol nelle ultime cinque partite. Il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese è Giovanni Gligora: nella 24esima giornata il centravanti dell’Ardore si regala due reti, una delle quali è un’autentica prodezza con un gran tiro dalla distanza terminato sotto l’incrocio. Era già finito in vetta alla Top Ten qualche settimana addietro e ci ritorna, perché continua a segnare gol pesanti.

E continua a lasciare il segno anche Mimmo Bruzzaniti: è arrivato a quota 14 gol siglati in 21 gare di campionato. Anche lui è devastante contro il San Nicola da Crissa e conferma di attraverso un ottimo rendimento, aspetto quest’ultimo che non sfugge alla Top Ten di Zona D, dove è lui il secondo migliore di giornata. Alle sue spalle ritroviamo il portiere Salvatore Piccolo. Il Capo Vaticano si allontana forse definitivamente dai sogni di gloria per quanto riguarda la promozione diretta. Per i vibonesi un punto in due trasferte e in casa del Bianco è lui il migliore dei suoi.

Nella graduatoria dei più bravi, per quanto riguarda il 24° turno, spuntano quindi Saadaoui del Bivongi Pazzano e Shota Tavdgiridze della Pro Pellaro, calciatori in grado di lasciare il segno. Lo stesso dicasi per Roberto Talarico, ma in questo caso, oltre che al gol, si concede un premio per la costanza di rendimento: 21 presenze per lui in campionato. Completano la Top Ten: Troncoso del Melito, Jaiteh della Saint Michel, Bolognino del Melicucco e Steger del Bianco. La graduatoria generale del girone B di Promozione verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).