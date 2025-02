Il tecnico giallorosso dopo la bella vittoria per 3-0 ottenuta nel 19esimo turno del torneo: «La prestazione non è mai mancata, neanche nel momento opaco, e la squadra non è mai stata messa sotto da nessuno»

L'Atletico Maida si conferma tra le squadra più in forma di questa primissima alba del girone di ritorno, dal momento che i giallorossi riescono a fermare lo Stilomonasterace che, prima di questa sfida, era co-capolista del campionato.

Nella diciannovesima giornata del campionato di Promozione B i giallorossi vincono meritatamente per 3-0 e volano al terzo posto in classifica, in concomitanza con il Gioiosa Ionica. Match che si sblocca dopo dieci minuti in virtù di un autogol e, prima dell'intervallo, Cesana sigla il raddoppio. nella ripresa ancora l'attaccante francese cala il tris e mette a tacere ogni dubbio sull'esito della gara. Per i giallorossi si tratta della seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare disputate.

Le parole di Stranges

Nel post gara ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Lorenzo Stranges: «Il match conferma le recenti prestazioni della squadra che sta attraversando un periodo positivo. I ragazzi si stanno allenando bene dimostrando il proprio valore. La società, inoltre, è stata brava a intervenire sul mercato per sopperire alle lacune in rosa».

La squadra però ha sempre mantenuto una propria impronta, come afferma lo stesso mister: «Anche nei momenti difficili, nel nostro periodo opaco, la prestazione non è mai mancata e la squadra non è mai stata messa sotto da nessuno. Abbiamo fatto una bella prestazione sulla scia di quella fata a domenica scorsa. Abbiamo avuto la fortuna di trovare subito il vantaggio e la partita è diventata più facile poiché ha cambiato l'inerzia, dal momento che lo Stilomonasterace doveva fare la partita ma noi siamo stati bravi non solo a difenderci ma anche a offendere, cercando di essere propositivi. Di fatti abbiamo trovato il secondo e il terzo gol». E ancora: «La classifica non la guardo ma ragiono passo dopo passo. Ci fa piacere essere lì in alto».