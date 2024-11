Si sa, nel calcio non c'è mai nulla di scontato e, in campo e nei novanta minuti, le gerarchie e il gap tecnico si annulla fino a mescolare le carte. Ed è sicuramente quello che è successo nel testacoda Virtus Rosarno-Caraffa, prima contro ultima. Nella decima giornata del campionato di Promozione (Girone B) la formazione rosarnese infatti non va oltre lo 0-0 ma mantiene la vetta della classifica. Alle calcagna rimangono Gioiosa Ionica e Stilomonasterace con due lunghezze di ritardo. E poi, ancora, la Deliese non riesce più a vincere e l'Africo ferma la Bovalinese che veniva da sete risultati utili consecutivi. Insomma, la domenica di Promozione ha ancora una volta regalato sorprese e, di conseguenza, tanti sono stati i protagonisti. Ecco stilato il podio settimanale di LaC News24, con la redazione sportiva che sceglie i tre migliori giocatori della giornata con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Il podio settimanale in Promozione B

Il Val Gallico doveva rialzarsi dopo lo scivolone di una settimana fa contro la Bovalinese e così è stato. Una vittoria che rilancia la formazione gallicese ai vertici della classifica, a meno tre dalla vetta. Il successo nell'anticipo della decima giornata, però, è fortemente caratterizzato dalla bella prestazione di Emmanuel Lazzarini. Il centravanti argentino, infatti, griffa il match contro il San Nicola-Chiaravalle prima servendo l'assist del vantaggio al compagno di squadra Bacillieri e poi, poco prima dell'intervallo, sigilla il raddoppio con un chirurgico calcio di punizione.

Secondo posto e sette punti per Gligora, tra le chiavi principali della vittoria dell'Africo sulla Bovalinese (che veniva da sette risultati utili consecutivi). Nel 3-2 finale non c'è solo la sua firma ma anche una prestazione maiuscola che evidenzia la qualità dello stesso ma anche il potenziale di questa squadra.

Chiude il podio Domenico Belluzzi. Il giovane classe 2006, infatti, è parte integrante nella bella vittoria esterna dello Stilomonasterace sul campo del Bianco e non solo per il gol. Un contributo che permette alla formazione di Papaleo di agguantare il secondo posto in classifica. Dato curioso: tutti e tre sono new entry nella classifica generale.