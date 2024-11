Ha tanta voglia di continuare a divertirsi fra i pali. È sempre in grado di piazzare quella paratona “salva risultato”. E poi guida il reparto con la consueta lucidità, dispensando consigli per i compagni di squadra. Francesco Panuccio, classe 1984, resta una certezza ed è proprio l’estremo difensore della Saint Michel il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la giornata numero 13 di campionato. Lo battono solo su rigore, ma in compenso si conferma attento fra i pali, compiendo una gran bella parata delle sue, mantenendo elevato il proprio livello. Insomma, un rendimento di rilievo che viene premiato con la prima posizione nella Top Ten settimanale.

Alle sue spalle ecco un bomber sprecato per la categoria: parliamo di Bruzzaniti dell’Ardore, il quale stende la Virtus Rosarno e conferma di essere un centravanti micidiale. A completare il podio una conferma, perché Salvatore Iozzi è ormai di casa della graduatoria dei migliori e quindi il rigore parato a Roccella (il terzo stagionale) si aggiunge ad una nuova prova nella quale non subisce reti per una costanza di rendimento impressionante e da evidenziare. Non sono quindi escluse novità per quanto riguarda la graduatoria generale della Top Ten di Promozione B, che verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del ddt (411 tivùsat e 820 di Sky).

Nella classifica dei più bravi relativamente al 13° turno una buona posizione è occupata da un altro portiere, quel Salvatore Piccolo del Capo Vaticano bravo anche con i piedi, mentre continua a segnare e a lasciare il segno Acosta della Pro Pellaro. Un mediano di qualità e di quantità qual è Bellia non poteva mancare nella Top Ten dei migliori, dove ritroviamo anche il decano dei portieri, ossia Cotroneo del Bianco. Nomination pure per Roberto Antonelli, il quale ha iniziato la sua nuova avventura con la Deliese dando solidità al reparto difensivo e sfiorando anche il gol, con una delle sue micidiali punizioni. A chiudere ecco Scalese per l’Atletico Maida e un punticino ben speso per Antonio La Torre del Capo Vaticano, dinamico e puntuale come sempre.