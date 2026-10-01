Tre vittorie su tre e attacco da record per la capolista di Promozione B, guidata dall'entusiasmo dei suoi giovani talenti
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Un avvio di stagione travolgente quello dello Sporting Polistena nel campionato di Promozione B. La compagine rossoverde guidata da mister Francesco Ferraro vola in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo i primi 270 minuti di gioco, condividendo il primato con la Bovalinese. Un primato suffragato dai numeri: con 8 reti all'attivo è il miglior attacco del torneo e, con una sola rete incassata, vanta la seconda difesa meno battuta del girone.
Se il cammino è ancora lungo e i dati vadano presi con la dovuta cautela, l'entusiasmo attorno alla squadra è palpabile, complice una rosa competitiva e ricca di interpreti di qualità.
L'impatto positivo di Sposato nel gruppo rossoverde
Tra le novità più interessanti del mercato estivo figura Lorenzo Sposato, giovane e promettente classe 2006 subito integratosi nello scacchiere tattico di Ferraro. Il ventenne ha espresso grande entusiasmo per queste prime settimane in rossoverde: «Sono arrivato a Polistena da poche settimane e mi sono trovato subito bene. Ho trovato un gruppo molto unito e con tanta voglia di fare. Il mio obiettivo è dare il massimo in ogni partita e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».
Dal Futsal azzurro al ruolo di trequartista
Nonostante la giovane età, Sposato vanta già un bagaglio formativo di rilievo che unisce il calcio a 11 al Futsal, disciplina che lo ha visto conquistare anche la prestigiosa chiamata in Nazionale: «Il mio ruolo preferito è il trequartista e porto con me un bagaglio di esperienza misto tra calcio a 11 e Futsal, e proprio con il Futsal sono arrivato a vestire la maglia della Nazionale. Dopo un anno a Ravenna sono rientrato in un ambiente positivo e carico di entusiasmo».
Subito a segno all'esordio contro la Melitese
Il biglietto da visita del giovane trequartista è arrivato immediatamente alla prima giornata di campionato, impreziosito dal gol siglato nel match contro la Melitese: «Quella è stata un'emozione bellissima. Segnare all'esordio è sempre speciale, soprattutto quando festeggi con i tuoi compagni e i tuoi tifosi»