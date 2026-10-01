Un avvio di stagione travolgente quello dello Sporting Polistena nel campionato di Promozione B. La compagine rossoverde guidata da mister Francesco Ferraro vola in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo i primi 270 minuti di gioco, condividendo il primato con la Bovalinese. Un primato suffragato dai numeri: con 8 reti all'attivo è il miglior attacco del torneo e, con una sola rete incassata, vanta la seconda difesa meno battuta del girone.

Se il cammino è ancora lungo e i dati vadano presi con la dovuta cautela, l'entusiasmo attorno alla squadra è palpabile, complice una rosa competitiva e ricca di interpreti di qualità.

L'impatto positivo di Sposato nel gruppo rossoverde

Tra le novità più interessanti del mercato estivo figura Lorenzo Sposato, giovane e promettente classe 2006 subito integratosi nello scacchiere tattico di Ferraro. Il ventenne ha espresso grande entusiasmo per queste prime settimane in rossoverde: «Sono arrivato a Polistena da poche settimane e mi sono trovato subito bene. Ho trovato un gruppo molto unito e con tanta voglia di fare. Il mio obiettivo è dare il massimo in ogni partita e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».

Dal Futsal azzurro al ruolo di trequartista

Nonostante la giovane età, Sposato vanta già un bagaglio formativo di rilievo che unisce il calcio a 11 al Futsal, disciplina che lo ha visto conquistare anche la prestigiosa chiamata in Nazionale: «Il mio ruolo preferito è il trequartista e porto con me un bagaglio di esperienza misto tra calcio a 11 e Futsal, e proprio con il Futsal sono arrivato a vestire la maglia della Nazionale. Dopo un anno a Ravenna sono rientrato in un ambiente positivo e carico di entusiasmo».

Subito a segno all'esordio contro la Melitese

Il biglietto da visita del giovane trequartista è arrivato immediatamente alla prima giornata di campionato, impreziosito dal gol siglato nel match contro la Melitese: «Quella è stata un'emozione bellissima. Segnare all'esordio è sempre speciale, soprattutto quando festeggi con i tuoi compagni e i tuoi tifosi»