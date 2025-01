Il campionato di Promozione B tornerà domani in campo per la 15esima giornata, la prima del nuovo anno. Il torneo si era congedato con il recupero tra Stilomonasterace e Virtus Rosarno. Un match che metteva in palio la vetta della classifica che è stata conquistata, proprio sul finire del 2024, dal club rosarnese. Oltre a questo, però, l'imprevedibilità e l'equilibrio di questo campionato è incredibilmente alto e non vede, al momento, nessuna principale favorita alla vittoria.

Nonostante ciò, tanti sono stati i protagonisti di questa prima parte stagionale, seguiti e riconosciuti dal podio settimanale di LaC News24. La redazione sportiva, infatti, sceglie i tre migliori giocatori della giornata attraverso il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto. Nel corso di queste quattordici giornate ne è venuta dunque fuori una classifica generale del podio che è così sintetizzata.

La classifica generale

Un impatto devastante con il nostro calcio, incontenibile la domenica e tanta qualità da mettere al servizio del Bianco per centrare la salvezza. Luis Carlos Simigliani è attualmente il leader indiscusso di questa prima parte di campionato, guidando saldamente la classifica generale del podio con 25 punti. Insomma, il venezuelano sta letteralmente trascinando il Bianco nel suo percorso-salvezza.

Leggermente più staccati, ma comunque assoluti protagonisti del Girone B di Promozione, ci sono Carvajal del Val Gallico e Buades dell'Africo. Entrambi appaiati a quota 17 punti, anche per Carvajal vale quanto detto per Simigliani: impatto devastante nel nostro calcio, elevandosi per qualità del gioco e piedi sopraffini. Quanto a Buades, invece, si tratta di una lieta conferma dopo la bella annata al Melito. Quattro a quota 14 invece e composto da: Ghergo dello Stlomonasterace, Sapone della Pro Pellaro, Artuso del Melicucco e Piccolo del Capo Vaticano.

Un folto gruppo chiude invece la doppia cifra (a quota dieci punti) della classifica generale: Alvarez (Virtus Rosarno), Coffa (Bovalinese), Lazzarini (Val Gallico), Torchia (Atletico Maida), Governali (Melito), Lara (Val Gallico) e Giancarlo Simigliani (Bianco) fratello di Luis Carlo.

Ecco la classifica generale: SIMIGLIANI L. S. 25, CARVAJAL 17, BUADES 17, GHERGO 14, SAPONE 14, ARTUSO 14, PICCOLO 14, ALVAREZ 10, COFFA 10, LAZZARINI 10, TORCHIA 10, GOVERNALI 10, SIMIGLIANI G. 10, LARA 10.