Nel girone B di Promozione si è andati alla sosta con l’Ardore vice capolista. Ancora una vittoria per la matricola del presidente Minniti, trascinata anche dalle reti del centravanti Marino, bene non solo in fase di finalizzazione. Arrivato in doppia cifra, il centravanti amaranto conferma di essere una delle belle realtà del campionato e allora è proprio lui il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Sul podio della giornata numero 29 troviamo quindi Mascaro della Vigor Lamezia, difensore goleador: per lui una stagione dal rendimento elevatissimo e non solo per le 9 reti messe a segno. Un calciatore che in questa categoria fa la differenza. Quindi ecco il giovane portiere Tortorella del Ravagnese, fra le realtà più interessanti del campionato. Bene anche Bruzzese della Cinquefrondese, che non rappresenta certo una novità, e Russo della Palmese, altro giovane estremo difensore capace di mettersi in mostra nel corso della stagione.

La Top Ten della penultima di campionato è completata da Bargas della Palmese, centravanti arrivato a stagione in corso, ma dimostratosi molto prolifico, e da Zuccalà del San Giorgio, che premiamo per la continuità di rendimento. Infine ecco Maio dell’Atletico Maida (i giallorossi fanno affidamento anche su di lui per conseguire la salvezza), Maviglia dell’Ardore (una stagione sopra le righe e una presenza costante nella top dei migliori) e Borghetto della Deliese.