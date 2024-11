È il portiere meno battuto del campionato. Appena otto reti al passivo in diciotto giornate per Mauro Beltramella dell’Ardore. In questi casi i meriti vanno equamente divisi fra tutti i compagni di squadra, ma quando trovi un estremo difensore che subisce così poche reti, emergono innanzitutto i meriti del diretto interessato. Classe 1986, italo-argentino, grande esperienza dalla sua e tanta sicurezza fra i pali per un Ardore non più capolista, ma già con la mente rivolta al big match di sabato, in casa, contro il Capo Vaticano, per cercare il controsorpasso. Alla seconda stagione con la maglia dell’Ardore, anche lui cerca quest’anno quella promozione sfumata l’anno scorso ai play off. Intanto Mauro Beltramella è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

In seconda posizione, per quanto riguarda la classifica dei migliori della terza di ritorno del girone B di Promozione, ecco Guillermo Buades Arzola, ancora a segno con la maglia del Melito in occasione di un bel colpo esterno ai fini della salvezza. E a proposito di bomber, non poteva mancare Diego Surace del Capo Vaticano, attaccante che sta attraversando un brillante momento di forma. Il rendimento è quello che conta maggiormente nella Top Ten di Zona D e come non inserire uno che sta segnando da cinque gare di fila e che nelle ultime dieci giornate ha una media di una rete ogni 62 minuti?

Scorrendo la graduatoria settimanale c’è spazio anche per Dure, altro elemento affidabile e di sostanza dell’Ardore, e gli esperti portieri Cotroneo del Bianco e Panuccio della Saint Michel. Pure questa settimana Zona D premia Romeo, difensore del San Nicola da Crissa, e Iozzi estremo difensore dell’Atletico Maida. A chiudere Angulo della Deliese e Gonzalez del Roccella. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).