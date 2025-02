Un campionato, quello di Promozione B, che sfugge a ogni tipo di pronostico e mettendo in risalto l'imprevedibilità. Dopo diciotto giornate, infatti, in vetta alla classifica ci sono Virtus Rosarno e Stilomonasterace entrambe appaiate a quota 35 punti per un dualismo che è destinato a durare.

Avvincente anche la battaglia in zona play off dal momento che ci sono ben sette squadre racchiuse in soli tre punti. Insomma, sottile è la distanza tra play off e play out segno di come sbagliare può risultare fatale per chiunque. Continua allora questo thriller, arrivato alla sua diciannovesima giornata.

Tre anticipi

Stavolta è in programma un sabato alquanto ricco dal momento che si giocheranno ben tre anticipi: Bovalinese-San NicolaChiaravalle, Caraffa-Bianco e Melito-Virtus Rosarno. Partendo da quest'ultimo, esso arriva in un momento abbastanza particolare per entrambe. Alla capolista, innanzitutto, non è permesso sbagliare per non rischiare di perdere la vetta dopo l'aggancio di settimana scorsa da parte dello Stilomonastarace. La formazione di Panarello deve riacquistare brillantezza per difendere l'obiettivo finale, mai celato, che è quello della vittoria del campionato. Surreale, invece, la classifica del Melito che a inizio stagione era partita con l'intento dei play off. La formazione di Carella è al momento in caduta libera con quattro sconfitte consecutive e, soprattutto, con tredici gol subiti nelle ultime quattro uscite. La posta in palio è alta, perché c'è tanto da perdere per entrambe.

Una partita tra riscatto e conferme sarà invece quella tra Bovalinese e San NicolaChiaravalle, con i padroni di casa che domenica hanno fermato la capolista Virtus Rosarno e stanno dando segnale di ripresa mentre la formazione del presidente Fera, invece, conta una vittoria nelle ultime quattro gare e non è ancora completamente fuori dalla zona pericolosa.

Potrebbe smuovere fortemente la lotta alla salvezza, infine, il match tra Caraffa e Bianco. I padroni di casa, in una posizione ancora fortemente complicata nonostante la bella vittoria per 1-4 di settimana scorsa, hanno bisogno di continuità per rientrare quantomeno nella lotta. É indubbiamente la squadra più in forma del campionato attualmente il Bianco, a punteggio pieno in questo girone di ritorno e con ben tredici gol fatti nelle ultime tre uscite. Insomma, la squadra bianco/blu ha avviato il percorso salvezza, e una vittoria a Caraffa sarebbe (quasi) fondamentale.

Le gare della domenica

Il piatto forte della domenica è servito allo stadio Rocco Riga di Sant'Eufemia dove a scontrarsi saranno Atletico Maida e Stilomonasterace. La formazione di Papaleo non intende fermarsi e dopo la vittoria sul Gioiosa Ionica, reclama i tre punti anche in questo turno per non vanificare l'aggancio in vetta. Galvanizzato dalla vittoria esterna invece l'Atletico Maida che adesso torna a sfiorare i play off. Un dato curioso a confronto: l'Atletico Maida è la squadra che subisce meno reti in casa (cinque) mentre lo Stilomonasterace quella che ne subisce meno in trasferta. Occhio però perché i giallorossi di mister Stranges sono anche quelli con più gol (nove) in zona Cesarini, ovvero negli ultimi minuti. Come detto, arriva da una sconfitta il Gioiosa Ionica che chiamato subito al riscatto per non perdere il terzo posto. La squadra di Logozzo ospita un Capo Vaticano in buona forma e che arriva da tre vittorie e un pari nelle ultime quattro gare, peraltro con dodici gol fatti.

Assalto alla zona play off per Pro Pellaro e Val Gallico. I bianconeri ospitano l'Africo dopo aver vinto settimana scorsa proprio in casa del Val Gallico. Alquanto ostico l'Africo, costruito anch'esso per i play off, e con una partita che si preannuncia aperta. Leggermente diverso il discorso per il Val Gallico che non può più fare passi falsi, dal momento che la compagine gallicese non ambisce ai play off bensì alla vittoria del campionato. Attualmente sono sei i punti che la separano dalla vetta e, in casa del fanalino di coda Melicucco, deve iniziare la risalita e non fermarsi più. Impegno casalingo per la Deliese che ospita un Guardavalle bisognoso di punti salvezza. Per la compagine amaranto è ora di vincere dopo i tre pareggi consecutivi, ma c'è da dire che i ragazzi di Parentela sono in scia positiva da sei turni.