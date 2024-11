I meriti sono ovviamente di tutta la squadra e per l’organico che si ritrova, la Vigor Lamezia è sicuramente di passaggio nel girone B di Promozione. Spicca, però, fra i tanti, un dato molto significativo che riguarda la capolista del girone, vale a dire il fatto di non subire reti da 630 minuti. Da oltre due mesi la squadra di mister Saladino è imbattuta: precisamente dal 18 dicembre, quando è stato Marino dell’Ardore al novantesimo a gonfiare la rete dei biancoverdi. Sono pertanto sette turni e ben 630 minuti (più recuperi vari) che Antonio Mercuri non subisce reti ed è proprio il numero uno della Vigor il leader della 22ª giornata per quanto riguarda il rendimento. La superiorità dei biancoverdi è evidente, tanto da giocare quasi sempre nella metà campo avversaria, ma in casi simili chi sta in porta sa di dover sempre restare attento. E Mercuri sta facendo la propria parte alla grande, ripagando la fiducia di chi lo ha rivoluto alla Vigor. Dalla Promosport e quindi dall’Eccellenza, è sceso in Promozione per risalire in categoria superiore. Di gol, Mercuri, quest’anno ne ha presi veramente pochi. Fra Promosport e Vigor Lamezia 13 presenze e 6 reti incassate. Decisamente un bel rendimento per Mercuri, al quale vanno pertanto i 10 punti che spettano al migliore di giornata nella classifica redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Nella giornata numero 22 troviamo nella graduatoria dei migliori, in seconda posizione, il centravanti Bargas della Palmese: 9 presenze e 7 reti per lui, indice di un rendimento elevato. Quindi c’è il secondo podio stagionale per Salvatore Iozzi, estremo difensore dell’Atletico Maida, che torna così a far parte della Top Ten.

Non sorprende più la presenza di Giovanni D’Agostino, il fantasista dell’Archi continua a fare la differenza e questa è la 14ª volta che compare nella classifica dei migliori: decisamente un gran bel bottino che si accumula e che lo conferma sempre più leader della graduatoria generale, che verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).

Tornando alla Top Ten della 22ª giornata, in quinta posizione c’è Antonio La Torre del Capo Vaticano, un giovane classe 2003 che fra la scorsa stagione e l’attuale è apparso spesso nella classifica dei migliori. A seguire Leo Secondi del San Giorgio, protagonista di un ottimo girone di ritorno. Quindi ecco i soliti Giglio dello Sporting Catanzaro Lido e Bernardi della Vigor Lamezia. A chiudere Piccolo del Capo Vaticano e Marino dell’Ardore.