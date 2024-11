Il centravanti reggino è il migliore della Top Ten di Zona D per quanto riguarda l’ultima di andata. Alle sue spalle Ierinò e Misale

Sei reti nelle ultime quattro partite. Nel momento in cui si analizza il rendimento, allora quello di Carmelo Corrao non può che essere eccellente. Il centravanti di Rosarno, in forza alla Deliese, sta vivendo un momento magico e oltre a salire nella classifica dei goleador, inizia a scalare posizioni anche nella classifica di rendimento di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. A Corrao vanno pertanto i 10 punti del migliore di giornata e quindi l’ultima di andata si chiude nel segno del centravanti della Deliese, che sta attraversando un buon periodo di forma. Partito a fari spenti, Carmelo Corrao si sta assumendo le proprie responsabilità e si sta dimostrando un prolifico e deciso risolutore.

Alle spalle del leader della 15ª giornata troviamo altri due calciatori dal rendimento sempre costante e quindi di alto spessore: si tratta di Ierinò della Cinquefrondese e di Misale della Palmese, fra l’altro entrambi a segno, pur non essendo dei bomber, tutt’altro. Il jolly ex del Gioiosa sta trascinando la Cinquefrondese, mentre il difensore della Palmese risulta puntualmente fra i migliori in campo. Entrambi rappresentano una certezza.

Un rigore parato è il biglietto da visita presentato da Crupi, nuovo portiere del San Giorgio, anche lui a punti, assieme a Marino dell’Ardore, il quale entra e segna la rete che piega la Vigor nel confronto di alta quota. Fra i migliori anche Antonio La Torre del Capo Vaticano, spesso e volentieri presente, dallo scorso anno, su questa rubrica. A seguire il ritrovato Bellia dello Sporting Catanzaro Lido con il difensore Maviglia, il bomber Giglio e il giovane Battaglia dell’Archi. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione B dopo 15 giornate.