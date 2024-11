Scegliere fra i migliori un calciatore dell’Ardore è sicuramente impresa ardua. La squadra reggina, al comando del girone B di Promozione, ha iniziato alla grande la stagione, pur dovendo convivere con la problematica legata al campo di gioco (disputa le gare interne a porte chiuse). Questa settimana la scelta di premiare il più bravo della giornata numero 7 di campionato è così ricaduta su Gianluca Bottiglieri, non tanto e non solo per il gol decisivo, quanto per la costanza di rendimento, il dinamismo, il suo farsi trovare pronto quando chiamato in causa. L’ex calciatore di Siderno e Gioiosa Jonica, fra l’altro molto duttile, incarna sicuramente lo spirito della formazione del presidente Minniti, che si candida anche quest’anno a disputare un ruolo da protagonista, cercando così la promozione in Eccellenza.

Gianluca Bottiglieri è pertanto il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nella 7ª giornata il centrocampista dell’Ardore precede, nella graduatoria dei migliori, un altro mediano di corsa e sostanza, che risponde al nome di Francesco Bellia, in forza al Caraffa, e il centravanti della Virtus Rosarno, Angelo Fiorino, decisivo, da subentrato, ai fini della vittoria della propria squadra.

Nell’elenco dei migliori figurano quindi Tommaso Zampaglione, giovane portiere del Gallico Catona, in grado di mostrarsi sicuro fra i pali nel big match con il Capo Vaticano, e Giordano del Melito, fra i più bravi nella gara vinta contro la Pro Pellaro. Non poteva mancare, anche questa settimana, il bomber Jaiteh della Saint Michel. Bene quindi Camara dell’Atletico Maida, Beltramella dell’Ardore, Giovinazzo del Melicucco e Simonetti del Bivongi Pazzano. Ricordiamo che i punti conquistati ogni settimana si vanno a sommare per formare una graduatoria generale comandata, fino alla scorsa giornata, da Nello Gambi della Deliese.