Si chiamano Antonio tutti e due. Di cognome fanno Mercuri entrambi. Uno gioca in avanti e l’altro in porta. E sono stati i principali protagonisti della giornata numero 24. Nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, i due Mercuri sono ai primi posti della classifica di giornata, ma i dieci punti del migliore vanno al ritrovato centravanti dell’Atletico Maida, che fra l’altro si trovava vicinissimo alla Top Ten della classifica generale. Rimanendo invece alla graduatoria della 24ª giornata, ecco Antonio Mercuri, centravanti, in vetta e con i dieci punti che spettano al migliore. La sua doppietta non è servita per vincere lo scontro diretto di Bivongi, ma ha regalato al Maida un buon pari, sfiorando quindi l’impresa e risultando il migliore in campo.

Alle spalle del centravanti lametino dell’Atletico Maida, ecco il portiere della Vigor Lamezia, che fra l’altro ha anche parato un rigore allo specialista Giglio, per quella che è stata la seconda prodezza stagionale, alla quale bisogna aggiungere la lunga imbattibilità di 637 minuti senza prendere reti. Antonio Mercuri, estremo difensore lametino, è quindi al secondo posto nella Top Ten della 24ª giornata, precedendo un altro portiere, quel Salvatore Piccolo ugualmente in grado di sventare un penalty e di compiere al solito ottime parate in una gara per lui sempre particolare, visto che a Melicucco ha mosso i primi passi. Nel tornare a “casa” l’estremo difensore del Capo Vaticano si è fatto apprezzare come sempre, in una gara sospesa per maltempo a sei minuti dalla fine.

Nella graduatoria dei migliori, ecco un’altra conferma rappresentata da Sapone della Palmese, davanti all’esperto Marco Foderaro della Vigor Lamezia. A seguire troviamo Mimmo Zampaglione del San Giorgio, in brillanti condizioni. Di nuovo nella Top Ten il difensore Audino della Cinquefrondese, assieme a Vara del San Giorgio e a Tortorella del Ravagnese, un altro portiere che ultimamente si sta facendo apprezzare per le parate e il rendimento. A chiudere la graduatoria dei migliori della giornata numero 24 c’è infine Bruzzaniti dell’Ardore. La graduatoria generale della Top Ten per quanto riguarda il girone B di Promozione verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).