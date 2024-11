Mai come questa settimana è stato veramente difficile redigere la Top Ten di Zona D per quanto riguarda il girone B di Promozione. Ci siamo lasciati alle spalle un turno nel quale in tanti hanno offerto una prestazione sopra le righe, confermando così il proprio ottimo rendimento tenuto nel corso della stagione, perché è proprio questo che Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, intende premiare, ossia la costanza di rendimento. Sotto quest’ultimo aspetto, spicca Diego Surace, leader della graduatoria dei migliori per quanto riguarda la sedicesima giornata. Il centravanti del Capo Vaticano prosegue nel suo cammino e continua a bucare con frequenza la rete avversaria. Con una tripletta ha steso il Melito, balzando al comando della classifica marcatori. È una delle novità del girone e sta rispettando le attese, confermandosi un acquisto azzeccato.

Zona D tiene in conto il valore dei bomber, ma guarda un po’ ovunque e al nostro giudizio non sfuggono le prove di Roberto Antonelli, difensore plurivincitore in Calabria, specialista nei calci da fermo e negli assist. È passato alla Deliese e continua a offrire prestazioni di rilievo, conquistando la seconda posizione della Top Ten di giornata. A chiudere il podio ecco il ritrovato D’Agostino: il campione in carica è stato costretto a rimanere ai box per qualche gara, ma al rientro ha subito lasciato il segno con la tripletta rifilata alla Virtus Rosarno. Con lui in campo il Gallico Catona ha una marcia in più. E lo stesso vale per la Saint Michel, nel momento in cui può contare su un centravanti che vede la porta qual è Ebrima Jaiteh, nuovamente puntuale e micidiale.

Quindi, fra un bomber e l’altro, spunta il dinamismo del duttile Antonio La Torre: al solito corsa e costanza, suggerimenti preziosi e combattività. Un vero e proprio tesoro per il Capo Vaticano e una presenza costante nella Top Ten dei migliori. Scorrendo la graduatoria dei più bravi della 16ª giornata spunta ancora Barolo del Melicucco: pure lui è costante sotto porta. Bene anche Saadaoui del Bivongi Pazzano, Bruzzaniti dell’Ardore e il portiere Cotroneo del Bianco, esperienza e sicurezza fra i pali. A chiudere la Top Ten ecco Ramos dell’Atletico Maida, argentino con tanta voglia di emergere.