È reduce da una doppia promozione. Ha conquistato il salto in Serie D, categoria nella quale potrebbe giocare ancora senza problemi se solo non dovesse pensare alla famiglia e al lavoro. Ed è solo per questo motivo che uno come Nello Gambi, classe 1986, oltre 400 gare in carriera (con brillanti trascorsi anche nei professionisti) ha scelto di scendere in Promozione e di sposare la causa della Deliese. Esperienza e visione di gioco non gli mancano, tutt’altro, e in queste prime uscite ha confermato anche la solidità e la tenacia (la sua squadra ha incassato appena un gol in 270 minuti). Può ancora dire e dare tanto al mondo dei Dilettanti e nel frattempo si merita la menzione del migliore nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nello Gambi, pertanto, è il leader della terza giornata, che ha registrato fra l’altro la prima vittoria in campionato della Deliese.

In seconda posizione ecco Enzo Bertaina, centrocampista della Virtus Rosarno, autore di un gol su punizione, ma soprattutto in grado di offrire tre prestazioni di rilievo nelle prime uscite della squadra allenata da Biagio De Domenico, capace di reggere l’urto alla grande contro tre avversari di rango.

A completare il podio della terza di campionato troviamo Alessio Macrì del San Nicola da Crissa, fra i migliori in campo nella larga vittoria della capolista ai danni dello Sporting Cz Lido. A seguire c’è il solito D’Agostino del Gallico Catona: secondo gol pesante consecutivo per il vincitore della classifica di rendimento della passata stagione. Avvio di torneo decisamente positivo per il capitano del San Nicola da Crissa: Antonio Romeo è un evergreen e il campo la conferma. Fra i migliori della terza giornata troviamo inoltre Cotroneo del Bianco, un altro giocatore esperto che fa la differenza. C’è anche un altro Macrì nella decina dei più bravi: è il fratello di Alessio, vale a dire Gabriele, anche lui autore di un ottimo inizio di campionato, nel quale si sta tra l’altro confermando come difensore con il vizio del gol. Infine una menzione per Barolo del Melicucco, Gligora dell’Ardore e Grande dell’Atletico Maida. Ricordiamo, infine, che la graduatoria generale della Top Ten dopo tre giornate verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).