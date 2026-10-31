Con l’ottava giornata si entra nel vivo del girone di andata. Focus sugli anticipi del sabato, sul cammino della capolista amaranto a punteggio pieno e sulle battaglie per la zona playoff e salvezza

Il campionato di Promozione B si prepara a vivere un weekend decisivo. Con l'arrivo dell'ottava giornata ci si affaccia idealmente alla prima metà del girone di andata, all'interno di un torneo che inizia a delineare le sue prime gerarchie definitive.

Ecco il quadro completo, gli incroci e le sfide del fine settimana.

Gli anticipi del sabato

Il weekend si apre come di consueto il sabato con due interessanti sfide in anticipo.

Occhi puntati sull'Africo, atteso dalla trasferta sul campo dello Sporting Cittanova. Dopo l'ennesimo rallentamento di sabato scorso, la compagine africese ha l'obbligo di accelerare il passo per agganciare le posizioni di vertice, obiettivo primario di una rosa costruita con ambizioni da protagonista.

L'altro anticipo vede il Catona far visita al Melito, con i padroni di casa che, nel recupero contro la Bovese, ha trovato i primi tre punti stagionali. Dal canto suo, il Catona punta al bottino pieno per dare continuità all'ottimo cammino mostrato finora e inserirsi stabilmente nella zona medio-alta della graduatoria.

Le gare della domenica: capolista e inseguitori

Domenica pomeriggio riflettori puntati sulla Bovalinese, vera e propria schiacciasassi del campionato e finora perfetta a punteggio pieno. La squadra guidata da mister Maurizio Lanzaro ha collezionato ben sette vittorie su sette partite, scavando già un solco importante sulla concorrenza (+5 sulla seconda e +8 sulla terza). Ad attendere gli amaranto tra le mura amiche ci sarà la neopromossa Bovese.

Prova a non perdere contatto dalla vetta lo Sporting Polistena, distante cinque lunghezze. I ragazzi di mister Francesco Ferraro ospiteranno tra le mura amiche il Pizzo, formazione ferita ma in salute, reduce da una sconfitta di misura proprio contro la capolista.

Bagarre per il terzo posto e zona salvezza

Incroci ad alta quota per Capo Vaticano e Locri, attualmente appaiate al terzo posto a quota 13 punti:

I ricadesi del Capo Vaticano ricevono un ostico Roccella, compagine ambiziosa che punta a riavvicinarsi ai vertici.

Il Locri, dopo i due stop consecutivi incassati contro le prime due della classe, vuole rialzare la testa e ritrovare i tre punti nella sfida casalinga contro il Siderno.

Opportunità importante per la Melitese: la formazione giallonera guidata da mister Marcianò, forte di una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi, ospita una Rosarnese in profonda crisi, ultima a quota un solo punto.

Chiude il programma della domenica lo scontro diretto tra Val Gallico e Atletico Maida: due squadre appaiate a 8 punti che si affrontano per allontanarsi dalla calda zona playout.

Le partite

Melito-Catona

Sp. Cittanova-Africo

Bovalinese-Bovese

Capo Vaticano-Roccella

Melitese-Rosarnese

Siderno-Locri

Sp. Polistena-Pizzo

Val Gallico-Atletico Maida