Non c'è davvero un attimo per tirare il fiato. Archiviatosi soltanto mercoledì il dispendioso turno di Coppa Italia Dilettanti, il girone B di Promozione è già pronto a riallacciare gli scarpini per la terza giornata di campionato. Un turno spalmato su due giorni con una divisione perfetta: quattro sfide in anticipo al sabato e altrettanti incroci la domenica pomeriggio.

Big match ad Africo e le capoliste in trasferta

L'anticipo del sabato vedrà subito protagoniste due delle quattro capoliste a punteggio pieno. Gli occhi di tutti saranno inevitabilmente puntati sul "big match" tra Africo e Bovalinese. Per la Bovalinese l'obiettivo è difendere il primato, ma l'impegno è di quelli probanti: la formazione di mister Alberto Criaco, che non ha nascosto le proprie ambizioni di vertice, cerca la consacrazione dopo che le due squadre si sono già incrociate nel triangolare di Coppa.

In trasferta anche l'altra battistrada, lo Sporting Polistena. La squadra di mister Francesco Ferraro si presenta all'appuntamento con il miglior attacco del torneo (ben sette reti messe a segno), ma sul campo del neopromosso Catona servirà la massima attenzione contro un avversario che ha dimostrato di saper far male a chiunque.

Completano il quadro del sabato due sfide delicate per la zona bassa: Pizzo-Melito, incrocio tra compagini ripescate e ancora a secco di reti (con i vibonesi leggermente avanti grazie a un punto in classifica), e Cittanova-Siderno, un vero e proprio scontro tra deluse di questo avvio di stagione, entrambe ancora ferme a zero punti.

Domenica di conferme

La domenica pomeriggio completerà il quadro del terzo turno chiamando in causa le altre due co-capoliste. Il Capo Vaticano sarà di scena sul terreno della Melitese: per i neroverdi si preannuncia una gara insidiosa contro una squadra galvanizzata dalla prima vittoria e guidata in panchina dal grande ex Gianni Marcianò. Giocherà invece davanti ai propri tifosi il Roccella, impegnato nel test casalingo contro un Atletico Maida pronto a vendere cara la pelle.

In cerca di continuità il Locri, che ospiterà la Bovese, mentre il Val Gallico è chiamato a riscattarsi e a trovare la via della vittoria sul campo della Rosarnese, formazione che non ha ancora trovato la via del gol in questo campionato.

Le partite

Africo-Bovalinese

Catona-Sporting Polistena

Pizzo-Melito

Cittanova-Siderno

Locri-Bovese

Melitese-Capo vaticano

Roccella-Atletico Maida

Rosarnese-Val Gallico