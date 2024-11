Il portiere del Capo Vaticano in gol nel derby. Il gioiellino biancorosso fa volare il Gioiosa, Aiello manda in estasi la Deliese. Ecco i migliori tre della settima giornata

Succede veramente di tutto nel settimo turno del campionato di Promozione B poiché cambiano totalmente le gerarchie di vertice, rendendo tale campionato ancora più affascinante e imprevedibile. Innanzitutto è la Deliese la nuova capolista in solitaria che batte in rimonta l'Africo e approfitta del contemporaneo scivolone del Val Gallico e del match sospeso tra Stilomonasterace e Virtus Rosarno.

Come ogni lunedì, dunque, ecco stilato il podio settimanale che vede i tre migliori giocatori della giornata scelti dalla redazione sportiva di LaC News24 e con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Il podio della settima giornata

Nella giornata del valzer di vertice e degli scivoloni, le copertine sono tutte di Salvatore Piccolo. Una clessidra che non sembra scorrere mai per il portiere del Capo Vaticano, monumento del calcio dilettantistico per tutto ciò che ha dato e per gli anni in cui è stato (ed è) protagonista. L'estremo difensore neroverde, infatti, è stato il principale eroe nel derby contro il San Nicola-Chiaravalle. A tre minuti dal termine, e sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa, il leader del club ricadese evita la sconfitta entrando in area di rigore, dimostrando carattere e personalità, e svettando più in alto di tutti insaccando in rete: il bomber che nessuno si aspetta e primo posto sacrosanto.

Sette punti, anche questi meritati, per Marco Cecere che manda in estasi il Gioiosa Ionica imponendo il primo stop stagionale a Val Gallico. Il gioiellino classe 2005, infatti, fa esplodere di gioia l'intera platea biancorossa piegando una delle candidate alla vittoria finale e regalando al Gioiosa Ionica il secondo posto in classifica.

Chiude il podio Dante Aiello, il centravanti della Deliese che, con una segnatura, ha contribuito alla conquista della vetta della squadra amaranto, e non era né una cosa scontata né attesa.