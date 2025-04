Potrebbe essere il giorno dell'incoronazione della Virtus Rosarno. Terminata la sosta di Pasqua e per il Torneo delle Regioni, i campionati dilettantistici tornano in campo e tra questi anche quello di Promozione B. All'orizzonte infatti c'è la ventinovesima giornata, ovvero la penultima della stagione regolare e che potrebbe decretare sentenze importanti.

Tutti in campo domenica

Come accennato, potrebbe essere il pomeriggio che si tinge di amaranto e che incorona la Virtus Rosarno campione e neopromossa al prossimo campionato di Eccellenza. Un traguardo ormai vicinissimo e che il club rosarnese potrebbe festeggiare dopo circa venti anni di attesa. Sarà stracolmo lo stadio Giovanni Paolo II per il match interno contro il Gioiosa Ionica. Mancano due punti per la matematica alla squadra di mister Panarello, per questo l'intento è farne tre in un colpo solo. Di fronte ci sarà un Gioiosa Ionica che fino all'ultimo è stato l'antagonista per il primo posto ma che prima della sosta è caduto in quel di Delianuova spegnendo i sogni di vetta. Da difendere però, per la formazione gioiosana, c'è il terzo posto che significherebbe play off casalingo. Sarà il val Gallico che cercherà di approfittare del difficile impegno del Gioiosa Ionica e prendersi così il terzo posto. La formazione di mister Corapi sarà ospite di un Bianco ancora in cerca degli ultimi punti salvezza. Ci proverà fino alla fine invece lo Stilomonasterace, seppur a meno cinque dalla vetta. Il club di Papaleo, dopo lo scialbo pareggio di due settimane fa, ospita una Pro Pellaro che si ritrova incredibilmente quasi fuori dalla griglia play off che aveva sempre difeso. I bianconeri dunque dovranno necessariamente vincere per rimanere quantomeno aggrappati alla Bovalinese.

Proprio quest'ultima, dopo un periodo in cui sembravano davvero svaniti i play off, ha di nuovo in mano il quinto posto che potrebbe anche ipotecare vincendo l'impegno interno contro il già retrocesso Caraffa. Un girone di ritorno quasi da vertice invece quello del San Nicola-Chiaravalle che adesso sogno un clamoroso posto nei play off soprattutto dopo la vittoria esterna di quindici giorni fa in casa della Pro Pellaro. La squadra di mister Sisi non dovrebbe avere difficoltà a imporsi sulla cenerentola del torneo Melicucco, e poi giocarsi tutto all'ultima giornata.

Avrebbe potuto essere una sfida da vertice quella tra Atletico Maida e Deliese, ma molte circostanze stagionali hanno incrinato le ambizioni di entrambe che comunque onoreranno fino alla fine il loro campionato.

Il Capo Vaticano ospiterà il Melito, ma con i neroverdi che sono alla ricerca dell'ultimo punto che manca e che sancirebbe la salvezza diretta con una giornata di anticipo. Ultima uscita casalinga della stagione per il già retrocesso Guardavalle che sicuramente vorrà congedarsi al meglio dai propri tifosi.