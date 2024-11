A quattro giornate dal termine si infiamma la corsa per la prima posizione per quanto riguarda la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nella classifica generale del girone B di Promozione al comando c’è il portiere dell’Atletico Maida, Salvatore Iozzi, con 70 punti. Per lui una stagione sopra le righe, tante gare da imbattuto e una serie di prodezze niente male, anche se il calo di rendimento della sua squadra ne mette a rischio la leadership della graduatoria dei migliori. Alle sue spalle spinge un altro estremo difensore, l’esperto Francesco Panuccio della Saint Michel, arrivato a quota 60 punti, anche lui autore di un’annata di valore e spessore. Fra l’altro Panuccio, secondo in graduatoria, è il capofila di una agguerrita schiera di contendenti per la prima posizione finale. Al riguardo, il vincitore della Top Ten verrà premiato in studio in occasione della puntata conclusiva di Zona D, ma ci saranno dei riconoscimenti anche per il secondo e per il terzo in classifica.

E allora, tornando alla Top Ten generale, il podio è completato da Diego Surace, bomber del Capo Vaticano, con 59 punti, quindi appena un gradino dietro Panuccio e pure lui in corsa per la prima posizione, così come gli altri che seguono. In fila indiana ecco infatti Antonio Romeo, difensore del San Nicola da Crissa, con 58 punti e poi l’altro bomber del torneo, Matias Barolo del Melicucco, quinto con 57 punti e anch’egli vicinissimo alle prime posizioni. Questa classifica dei più bravi comprende Antonio La Torre del Capo Vaticano, arrivato a quota 56 punti e pure in questo caso parliamo di un calciatore autore di una brillante stagione e che negli ultimi quattro turni può giocarsi assieme agli altri le primissime posizioni.

L’ennesimo calciatore in corsa per la vetta è Ebrima Jaiteh, centravanti della Saint Michel, salito a 54 punti, in settima posizione. Leggermente più staccati ecco Filardo del Capo Vaticano con 49 punti e il tandem dell’Ardore formato da Bruzzaniti e Gligora, a quota 47 punti. Per tutti è già tanto il fatto di essere nella Top Ten dei migliori di Zona D, trasmissione dedicata al calcio dilettantistico calabrese in onda ogni venerdì alle 23 (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30. La corsa riprende con la ripartenza dei campionati e allora: che vinca il migliore!