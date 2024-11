Il portiere dei catanzaresi precede Corrao della Deliese e Piccolo del Capo Vaticano nella graduatoria dei migliori. In bella evidenza c’è nuovamente Gambi

È apparso spesso, nelle stagioni precedenti, nella classifica dei migliori. E anche stavolta Salvatore Iozzi si regala un passaggio nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il portiere dell’Atletico Maida ha iniziato la nuova annata dando sicurezza al reparto. Domenica scorsa ha parato anche un rigore: poi l’arbitro lo ha fatto ripetere (e il nuovo tiratore non ha centrato la porta), ma il gesto rimane e va ad impreziosire una prestazione importante, al pari di quella dei compagni, in grado di compiere un bell’exploit esterno. Salvatore Iozzi era e rimane una garanzia e anche in queste prime giornate è arrivata la conferma della sua capacità.

Nella Top Ten dei migliori per quanto riguarda la 4ª giornata del girone B di Promozione, sul podio ecco Carmelo Corrao della Deliese e Salvatore Piccolo del Capo Vaticano, due elementi in grado di risultare spesso, nella passata stagione, nella graduatoria dei migliori. Anche quest’anno si candidano a ricoprire un ruolo da protagonisti.

Scorrendo la classifica dei più bravi, ecco Jaiteh del Saint Michel e Zuccalà del Gallico Catona, davanti a Nello Gambi, sicuramente fra i più in forma in questo avvio di stagione. A seguire l’eterno portiere Cotroneo del Bianco, Scalese dell’Atletico Maida, Libri dell’Ardore e Acosta della Pro Pellaro. La graduatoria generale della Top Ten dopo quattro giornate verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).