Per la seconda volta in questa stagione, la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, premia il portiere Salvatore Piccolo. Le sue parate continuano a lasciare il segno, confermandosi spettacolare fra i pali. Paratone imprevedibili e strappa applausi per l’estremo difensore del Capo Vaticano, al quale spettano i 10 punti del migliore di giornata. Anche quest’anno per Piccolo un torneo da protagonista, con un rendimento puntualmente elevato. Ed è anche grazie alle sue parate se la squadra vibonese di mister Surace è stata in grado di battere la Vigor Lamezia, che a sua volta ha subito un gol dopo 650 minuti.

Nella Top Ten della 23ª giornata sul podio troviamo Giovinazzo del Melicucco, decisivo ai fini del pari in casa dell’Africo, e Maviglia dell’Ardore, il quale continua a trascinare la sua squadra, matricola terribile del campionato. Vanno a punti anche Secondi del San Giorgio, in condizioni di forma eccellenti, e Bruzzese della Cinquefrondese, altra conferma della Top Ten. Quindi in evidenza troviamo Marco Sorgiovanni del Roccella, Mercatante del Capo Vaticano, Audino della Cinquefrondese, Bruzzaniti dell’Ardore e Tortorella del Ravagnese. La graduatoria generale della Top Ten per quanto riguarda il girone B di Promozione verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).