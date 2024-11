Spicca l’esperienza nella giornata numero 12 del campionato di Promozione girone B. Il primo posto della Top Ten redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, è conquistato da Salvatore Piccolo, estremo difensore del Capo Vaticano. Un vero e proprio numero uno, perché alle parate spettacolari stavolta ha aggiunto anche un gol su punizione, decisivo ai fini del risultato. Il 40enne portiere dei vibonesi sta tenendo un rendimento elevato da inizio campionato e stavolta viene premiato anche per questo con il primo posto di giornata. Alle sue spalle un calcio calciatore esperto e che, come Piccolo, fa puntualmente la differenza. Si tratta di Marco Foderaro, al quale vanno i 9 punti che spettano al secondo di giornata. Il centrocampista della Vigor trascina puntualmente i suoi e stavolta lascia il segno con una doppietta. In terza posizione c’è quindi Francesco Maviglia, difensore goleador dell’Ardore. Pure per lui prestazioni sempre elevate e stavolta anche una rete che risolve la partita.

Alle spalle del podio una presenza costante, fra l’anno scorso e quest’anno: si tratta del centrocampista del Capo Vaticano Alessandro Filardo, in grado di aggiungere qualche gol pesante alle sue prove di rilievo. Subito dietro c’è Minniti del San Giorgio, fra i più concreti all’interno della capolista del torneo.

Nella giornata numero 12 è tornato a far punti Marino dell’Ardore e per l’ennesima volta c’è anche Bernardi della Vigor Lamezia. A seguire Tapia della Palmese, Obinna del Melito e F. Mercuri del Melicucco. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione B dopo dodici giornate.