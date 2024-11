Nel momento particolarmente felice della Palmese, brilla sempre di più Santino Misale. Difensore e capitano, decisivo dal dischetto, con una ulteriore assunzione di responsabilità. Al di là della rete, però, sono le prestazioni ad essere sempre più crescenti da parte del centrale difensivo neroverde, il quale conquista così la prima posizione nella giornata 11 nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Misale in questa speciale classifica precede Sorgiovanni del Roccella, sfortunato protagonista sabato scorso (è stato colpito alle spalle subendo la lesione di due vertebre, il tutto a gioco fermo!). Al di là dell’episodio, le prove di Sorgiovanni continuano a essere positive, in una squadra formata da tanti giovani. Il podio è completato da Folino dello Sporting Catanzaro Lido, altro difensore abile e affidabile. Nel big match contro la capolista, vincono le difese e in quella giallorossa, Folino spicca per sostanza e presenza.

Fra i migliori della giornata numero 11 ci sono anche Filardo del Capo Vaticano, fra l’altro autore di una doppietta, e Cannizzaro del San Giorgio, estremo difensore arrivato alla quinta gara senza subire reti. Bene anche Ierinò della Cinquefrondese, al solito sempre molto dinamico. Ennesima presenza, quindi, nella Top Ten, per Giovanni D’Agostino, il leader della classifica generale, davanti a Bernardi, anche lui spesso e volentieri nella top dei migliori. Infine ecco Romeo dell’Archi e Riccelli dell’Atletico Maida. La classifica generale della Top Ten verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).