Cinque squadre racchiuse in soli tre punti: è l'imprevedibile bellezza del campionato di Promozione B che, dopo undici giornate, non sembra voler padroni e con una vetta cangiante.

A un mese dal Natale, ecco che si ripresenta la classica poltrona per due, con la vetta condivisa da Gioiosa Ionica e Stilomonasterace, entrambe vittoriose ieri e con una Virtus Rosarno che risponde a tono. Continua a stupire invece la Pro Pellaro che a Maida infila la sua quinta vittoria consecutiva. In ripresa San Nicola-Chiaravalle e Capo Vaticano.

Come al solito, ecco stilato il podio di LaC Sport con i tre giocatori miglior della settimana seguendo un preciso criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto; 4 punti per il terzo posto.

Il podio

Lo straripante momento della Pro Pellaro ha essenzialmente un nome e un cognome: Fabio Sapone. Il centravanti bianconero è infatti l'emblema di questa squadra poiché la sta trascinando verso la zona play off. Anche domenica man of the match e altro gol pesante sul terreno dell'Atletico Maida che è valso altri tre punti ma, soprattutto, ottavo gol stagionale. Un giocatore completo non solo in fase di finalizzazione ma anche in quella di contenimento, ed è questo che lo rende indispensabile per mister Verbaro.

New entry nella Top 3 è rappresentata da Alberto Mercatante non solo per la doppietta ma, soprattutto, per come è arrivata, dal momento che va a siglare il sorpasso del Capo Vaticano dopo l'iniziale vantaggio del Bianco. Inoltre consente ai neroverdi di tornare alla vittoria dopo sei partite.

Chiude il podio al terzo posto, e con quattro punti, Gliozzi. L'attaccante della Bovalinese rompe gli equilibri nell'anticipo del sabato contro il Melito, grazie a uno spettacolare gol, aprendo la strada al 2-0 finale, alla quarta vittoria casalinga consecutiva e al quinto posto in classifica.