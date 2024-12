Un attuale secondo posto ma con virtuale vista sulla vetta in caso di vittoria nel match da recuperare. La Virtus Rosarno, dopo un primissimo periodo di ambientamento, sta iniziando a macinare gioco e punti, e si appresta adesso a chiudere il girone di andata nel miglior modo possibile, per affrontare poi la seconda metà del campionato di promozione B con la forza necessaria per azzannare la vetta. Questo girone di andata, però, si chiuderà con qualche novità in terra rosarnese dal momento che ha visto, nelle ultime ore, le dimissioni del presidente Francesco Primerano.

L'annuncio di Primerano

Proprio lo stesso patron amaranto ha dato la notizia nella serata di ieri: «È atto dovuto comunicarvi le mie dimissioni. In virtù di impegni improrogabili, e non potendo garantire la presenza necessaria per guidare in modo funzionale la società, mi dimetto dalla carica di Presidente. Tale decisione è il frutto di una scelta consapevole, per far sì che la società possa continuare il suo operato nel migliore dei modi sotto la guida del nuovo Presidente Antonella Naso, a cui va il mio in bocca al lupo e con il quale si condividono obbiettivi comuni». E ancora: «Inoltre il mio impegno e contributo non mancherà. Ci tengo a ringraziare tutti i sostenitori della società per la fiducia datami, rendendomi fiero della carica rivestita in questi anni per questo importante progetto che continuerò a sposare come Presidente Onorario». La Virtus Rosarno sarà impegnata domenica, nel tredicesimo turno del campionato di Promozione B, in casa del Bianco.