Il fantasista dell’Archi è in vetta alla classifica di rendimento, tallonato da Bernardi. Più indietro ci sono Maviglia, Vara e Giglio

Si riparte all’inseguimento di Giovanni D’Agostino. È lui il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Un super rendimento da parte del fantasista dell’Archi, la cui marcia ha subito un rallentamento nella parte finale del girone di andata solo a causa di un infortunio. Altrimenti avrebbe potuto avere un punteggio ancora migliore. Allo stesso tempo i 54 punti conquistati finora e il margine sugli inseguitori (escluso Bernardi) è abbastanza consistente e testimonia ancora di più il brillante girone di andata del calciatore di Villa San Giovanni in forza all’Archi.

Alle sue spalle c’è, come si diceva, un altro elemento che sta facendo la differenza. Si tratta di Alessandro Bernardi, esperto calciatore della Vigor Lamezia, autore di diversi gol e, soprattutto, di prestazioni sempre all’altezza della situazione. Con 47 punti Bernardi è pienamente in corsa per conquistare la prima posizione e il relativo premio finale che Zona D riserverà al vincitore, con apposita premiazione.

A completare il podio ecco il difensore Francesco Maviglia della matricola Ardore, terzo con 38 punti: anche per lui un girone di andata di un certo spessore. A due punti di distanza ecco Vara del San Giorgio, con 36, davanti a Giglio dello Sporting Catanzaro Lido con 33. Due bomber di razza che parlano spesso e volentieri con i gol.

Nella Top Ten c’è quindi spazio per due difensori, a dimostrazione ulteriore del fatto che la classifica di rendimento può premiare chiunque. Ecco allora Misale della Palmese con 29 punti e Folino dello Sporting Catanzaro Lido con 28. Un punto più sotto viaggia Bruzzese della Cinquefrondese, mentre a 26 ci sta Aguì del Melicucco. A chiudere la Top Ten, con 23 punti, Infusino della Palmese.