In una corsa a chi è più lento, si apre la ventiduesima giornata del campionato di Promozione (girone B) che apre anche il countdown al termine della stagione dal momento che mancano nove turni (compreso questo) e dunque bisogna iniziare a correre per davvero. Ecco dunque il programma.

Gli anticipi

Si inizia come di consueto con gli anticipi del sabato che vedono due partite in programma. Quella di maggior rilievo è sicuramente Val Gallico-Gioiosa Ionica, dal momento che vede di fronte seconda e terza della classe. Il club gallicese infatti, dopo la vittoria di mercoledì nel recupero contro il Melicucco, si è portata a 36 punti e con una vittoria nel big potrebbe agganciare, anche per una sola notte, la Virtus Rosarno in vetta alla classifica mentre il Gioiosa Ionica, invece, potrebbe prendersi il primato solitario. I padroni di casa sono la squadra più prolifica del secondo tempo con venti centri, mentre i biancorossi subiscono di meno nella prima frazione (solo cinque gol).

Sa in un certo senso di salvezza l'altro anticipo, quello tra Melito e Caraffa, soprattutto per i catanzaresi dal momento che sono davvero con l'acqua alla gola e ad oggi sarebbero retrocessi direttamente a causa del distacco maggiore di dieci punti che annullerebbe anche i play out. Tre punti dunque che sarebbero come ossigeno, per non vedere un destino già segnato.

Le gare della domenica

Si arriva così alle gare della domenica, e potrebbe essere un pomeriggio che smuoverà le acque. Si sono affiancati e si sono superati, ma mai dando l'affondo decisivo. Adesso però Virtus Rosarno e Stilomonasterace saranno una di fronte all'altra in un match dove non conteranno i numeri, ma solamente la voglia di arrivare al risultato. Sarà lo stadio Giovanni Paolo II l'epicentro del possibile terremoto calcistico del girone B. In mezzo a questi due scontri diretti sopra citati ci sono Atletico Maida e Pro Pellaro che sfideranno rispettivamente Bianco e Melicucco. L'occasione di andare a ridossi dei vertici è talmente ghiotta da non poterla sbagliare. Match sulla carta abbordabile per la Pro Pellaro che potrebbe davvero approfittarne, più complicato l'impegno dei giallorossi che fanno visita a una delle squadre più in forma del torneo ma che domenica ha subito una pesante sconfitta per 3-0, la prima di questo girone di ritorno.

Erano partiti con altri obiettivi Africo e Deliese che sicuramente si ritrovano con qualche punto in meno rispetto a quanto prodotto. Nulla però è ancora perso e l'orizzonte play off è al momento visibile e, in tal senso, entrambe cercheranno i tre punto nello scontro diretto. Sta risalendo la china la Bovalinese per riprendersi per posto ai vertici che aveva lasciato qualche mese fa. Il cavallino amaranto è in ripresa ma deve dare continuità, vincendo anche in casa di un Guardavalle quasi spacciato al suo destino.

Il programma si chiude con il derby vibonese tra Capo Vaticano e San NicolaChiaravalle, tra due squadre che non sono ancora del tutto tranquille dallo spettro play out. I neroverdi, inoltre, sono ancora scottati dalla pesante cinquina rimediata a Bovalino mentre la squadra di Sisi arriva da un buon momento avendo vinto contro Bovalinese e Stilomonasterace e perso (forse in maniera severa) contro la Virtus Rosarno.