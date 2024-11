Ha trascinato i compagni al riscatto. Dopo alcune partite finite malamente, nello scontro diretto esterno contro l’Atletico Maida, ecco per il Roccella una vittoria pesantissima, sulla quale c’è stata la firma del jolly Marco Sorgiovanni. Al suo attivo un gol, ma anche al solito tante belle giocate con le quali ha trascinato la squadra alla vittoria. Il calciatore del Roccella è così il migliore di giornata nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. In un colpo solo Marco Sorgiovanni si prende il primo posto relativamente al recente turno di campionato e, come vedremo, conquista un posto nella Top Ten della graduatoria generale.

Rimanendo alla giornata numero 25, alle spalle di Sorgiovanni troviamo il puntuale Bruzzese della Cinquefrondese e il difensore goleador Mascaro della Vigor Lamezia, spesso presenti nella graduatoria dei migliori. Bene anche Giglio dello Sporting Catanzaro Lido, in grado di riscattarsi subito, e Leo Secondi del San Giorgio, in bella evidenza soprattutto nel girone di ritorno. A seguire Nania dello Sporting Cz Lido, Antonio La Torre del Capo Vaticano, Larizza del Melito, Lara del Ravagnese e Gligora dell’Africo.

Nella graduatoria generale, dopo 25 giornate, leader indiscusso è Giovanni D’Agostino dell’Archi. Per il fantasista reggino ben 95 punti ed un primato che sembra ormai inattaccabile. Alle sue spalle resiste Maviglia dell’Ardore con 64 punti, davanti a Giglio dello Sporting Catanzaro Lido con 62.





Ai piedi del podio Bruzzese della Cinquefrondese con 54 punti, davanti al tandem formato da Bernardi della Vigor Lamezia e Sapone della Palmese con 50 punti. Segue Mascaro della Vigor con 49, Infusino della Palmese con 43, Marco Sorgiovanni del Roccella con 42. Quindi è Mercuri dell’Atletico Maida con 40 punti a chiudere la classifica generale della Top Ten di Zona D, il programma dedicato ai Dilettanti in onda ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono rivedere invece tutte le puntate.