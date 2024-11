Il trio in vetta alla classifica, il prepotente ritorno della Virtus Rosarno, il Bianco e l'Atletico Maida che non mollano e poi, ancora, Melito e Caraffa impazienti di lasciare gli ultimi due poti e una classifica che onestamente non meritano. C'è tanta carne al fuoco in questo settimo turno del campionato di Promozione (Girone B) che, al momento, non si sbilancia soprattutto per quel che riguarda le zone di vertice, offrendo competizione e un livello tecnico-qualitativo che forse gli anni scorsi non era così abbondante. Ecco allora il programma che si aprirà sabato con due anticipi e proseguirà domenica, con tutte le partite in contemporanea alle ore 14:30.

Gli anticipi

Il lungo cammino di questa settima giornata inizia sabato con i due anticipi, in programma entrambi alle 15:30 e, per certi versi, sono altamente determinanti nella corsa alla salvezza. Il primo è quello tra Bovalinese e Guardavalle, con i padroni di casa con una sola vittoria all'attivo nelle ultime quattro gare ma, allo stesso tempo, reduci da quattro risultati utili consecutivi. Non vince da tre giornate invece il Guardavalle il quale, inoltre, è tra le squadre che subisce di più nel secondo tempo. Si tratta comunque di due neopromosse e le difficoltà ci possono anche stare, anche perché sono due formazioni vive come testimonia il dato che rientrano tra le tre formazioni rimaste ad essere andate sempre in gol dalla prima giornata ininterrottamente. Molto più delicato è invece il match tra Melito e Caraffa, rispettivamente penultime e ultima della classe. Una situazione di classifica che sicuramente non rispecchia gli standard delle due formazioni, soprattutto per quella di Cormaci (con una gara da recuperare) costruita per poter competere nella lotta playoff.

Il programma della domenica

Una poltrona per tre in vetta dunque ma nel programma domenicale i riflettori saranno puntati allo stadio Bosco-Lombardo di Monasterace dove la co-capolista Stilomonasterace ospita una Virtus Rosarno rivitalizzata dalla cura Panarello e a meno uno dalla vetta. In questo caso non conta nessun dato e nessuna statistica poiché conterà solo vincere e con il club rosarnese che potrebbe inserirsi definitivamente nella lotta al primo posto. Dopo lo scontro diretto di una settimana fa, le altre due co-capoliste Deliese e Val Gallico devono proseguire parallelamente la propria corsa. Gli amaranto ospiteranno un Africo in un buon momento di fiducia e reduce da tre vittorie consecutive. Quanto alla formazione di Gambi, in questo scorcio stagionale si è visto come azzanna subito la partita, essendo attualmente tra le più prolifiche nel primo tempo e, parallelamente, quella che subisce meno nella prima metà. Esame in trasferta invece per il Val Gallico che farà visita a un Gioiosa Ionica in crescita. Un match caratterizzato soprattutto dai rispettivi bomber: Bargas per i biancorossi e Carvajal per i gallicesi.

Una sfida dal sentore di playoff, invece, quella tra Atletico Maida e Bianco. I giallorossi vogliono tornare alla vittoria dopo il pari in extremis a Guardavalle mentre il Bianco, tra le liete sorprese di questo avvio stagionale, vuole cancellare lo scivolone interno di sette giorni fa. La squadra di mister Loccisano, inoltre, si scopre bello in trasferta dal momento che attualmente è la squadra che segna di più fuori casa (8 gol). Un dato curioso, invece, è quello che vede le due squadre essere le più prolifiche nel secondo tempo, entrambe con 9 reti. Derby tra San Nicola-Chiaravalle e Capo Vaticano con orizzonti differenti: i padroni di casa in cerca di punti salvezza mentre, i ragazzi di mister Surace cercano il ritorno nella cerchia della medio-alta classifica. Chiude il programma Melicucco-Pro Pellaro. Anche qui la posta in palio è alta, considerando la posizione di classifica fragile. Pro Pellaro alquanto inerme fuori casa dal momento che ha all'attivo un solo gol e ne ha subiti 7 (anche se c'è da dire che 5 li ha subiti nell'ultima gara in casa della Virtus Rosarno).