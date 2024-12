La sfida, valida per la settima giornata in programma lo scorso 27 ottobre, era stata sospesa alla mezz'ora del primo tempo dopo alcuni parapiglia in campo

Una partita infinita che domenica potrebbe avere fine. I principali campionati dilettantistici calabresi si sono congedati dal 2024 nel weekend scorso, anche se qualcosina da recuperare c'è. Il campionato di Promozione B, infatti, non ha del tutto chiuso i battenti poiché domenica pomeriggio (ore 14:30) vedrà giocarsi il recupero della settima giornata tra Stilomonasterace e Virtus Rosarno.

Un match, inoltre, che potrebbe portare un'ulteriore colpo di scena dal momento che in gioco c'è la vetta. Stilomonasterace e Virtus Rosarno, infatti, sono attualmente appaiati al secondo posto a quota 25 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Gioiosa Ionica, dunque si intuisce quanto questi tre punti siano pesanti e potrebbero permettere a una delle due di chiudere il 2024 in vetta alla classifica.

La decisione del recupero

Una gara infinita e piena di polemiche e della quale tanto si è discusso. La sfida, che si doveva inizialmente giocare il 27 ottobre, era stata sospesa all'alba della mezz'ora sul parziale di 0-0 dopo alcuni parapiglia in campo che sono celermente sfociati in diversi contrasti non proprio amichevoli, nati dopo un fallo ai danni del giocatore dello Stilomonasterace, Maxi Ghergo. Successivamente ecco alcuni diverbi tra i calciatori e la situazione che precipita, con l'arbitro che decreta il triplice fischio per impossibilità di proseguire. Nei giorni successivi la decisione del Giudice Sportivo di dare lo 0-3 a tavolino in favore della Virtus Rosarno.

La decisione, però, verrà ritrattata qualche settimana dopo, ritrattando il referto arbitrale e annullando la vittoria a tavolino in favore della formazione rosarnese, stabilendo di conseguenza il rigioco della partita. Insomma, tanto è successo e tanto si è detto ma adesso l'unico che deve parlare è il campo.