Un'altra giornata storta per il Pizzo, che incappa nella terza sconfitta consecutiva cedendo con un netto 4-0 sul campo dello Sporting Polistena. Un passivo pesante che allunga la striscia negativa della formazione guidata da mister Leonardo Viterbo: nelle ultime tre uscite sono arrivate zero reti fatte e ben nove subite.

Numeri che fanno male, ma che vanno anche contestualizzati analizzando il livello degli avversari incrociati in questo ciclo di ferro: Val Gallico, Bovalinese e la stessa Sporting Polistena, con le ultime due impegnate in un testa a testa serratissimo per il primato in classifica. Un calendario proibitivo che conferma come la corsa per l'obiettivo salvezza dei biancazzurri non passasse certamente da questi scontri diretti.

Il rammarico del mister

Ciononostante, nel post-partita mister Viterbo non cerca scuse ed esprime con franchezza tutta la sua amarezza per la prestazione difensiva della squadra: «Brutta sconfitta e anche meritata. Abbiamo fatto qualcosa di buono lì davanti, ma abbiamo concesso gli stessi errori del match in casa del Val Gallico. Bisogna ancora lavorare tantissimo: i miei dal centrocampo in su non hanno sfigurato, ma in difesa abbiamo commesso errori banali. Già dopo la vittoria contro l'Atletico Maida avevo detto che c'era ancora tanto da lavorare».

Parole chiare che tracciano la strada verso i prossimi impegni: per conquistare la permanenza in categoria servirà ritrovare solidità nel reparto arretrato e ripartire dai segnali positivi mostrati dalla metà campo in avanti.