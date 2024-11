Il tris del Val Gallico in casa contro il Melito, quello di Atletico Maida e Melicucco rispettivamente in casa di Bovalinese e Guardavalle, il Capo Vaticano raggiunto allo scadere e la Virtus Rosarno che si fa fermare, in casa, dall'Africo. Di certo non si è fatta mancare nulla la seconda giornata del campionato di Promozione B e che vede, al momento, il Val Gallico unica squadra a punteggio pieno e in vetta alla classifica.

Nessun successo interno della domenica, a testimonianza del fatto che questo campionato non vuole gerarchie. Con il termine delle giornate ritorna, puntuale, il podio settimanale. Spazio dunque al nuovo format di LaC News che premia i tre giocatori migliori della settimana con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto, 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto. E via così fino al prossimo 4 maggio e alla stesura di un podio definitivo e con conseguente riconoscimento ai giocatori.

Il podio della seconda giornata

Se nella giornata inaugurale di campionato la scelta è stata più complicata, non si può dire lo stesso di questa appena terminata ma non perché non ci sono state buone prestazioni, bensì perché i primi due posti erano già prenotati fin dagli anticipi del sabato e occupati, di diritto, da Carvajal e Scalese.

Il Val Gallico, come detto, si impone sul Melito con un secco 3-0 ma a squarciare la gara è uno solo: Juan Sebastian Carvajal. L'attaccante colombiano, infatti, è un ciclone devastante in questo avvio di campionato, siglando una tripletta e salendo a quota 4 gol (sui 5 complessivi) della squadra di mister Aquilino. Il primo gol arriva dopo venti minuti di gioco, con il centravanti glaciale dal dischetto; il raddoppio è da vero rapace d'area, con Alderete che lo serve nel cuore dell'area di rigore e con il colombiano che deve solo infilare. Il pallone, però, se lo porta a casa sempre dal dischetto ma dopo un'azione straripante che ha portato, appunto, al fallo in area.

Il secondo posto, ma solo perché la prestazione è coincisa con quella del centravanti del Val Gallico, se lo prende Antonio Scalese dell'Atletico Maida. L'attaccante, al suo quarto anno in giallorosso, è praticamente fondamentale nell'1-3 di Bovalino. Prima apre le danze, a due minuti dall'intervallo, per il vantaggio maidese e poi, a venti minuti dalla ripresa, si procura un calcio di rigore trasformato successivamente da Gullo. Il virtuale inchino a una prestazione maiuscola lo concede alla mezz'ora, con il tris che certifica la vittoria.

Terzo posto, infine, per Giuseppe Artuso. Il nuovo acquisto del Melicucco, infatti, non ci ha messo molto a dimostrare le sue qualità. Quest'ultimo, ex Virtus Rosarno, è stato fondamentale nella vittoria esterna, per 2-3, in casa del Guardavalle siglando il gol vittoria su un campo difficile e regalando, così, alla squadra di mister Perna la prima vittoria stagionale.