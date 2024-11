Nove reti per il fantasista reggino e tanti punti portati in dote alla propria squadra, che si affaccia così nelle zone alte della classifica

Ha segnato 9 volte e ha fornito assist per i compagni. A conti fatti ha messo la firma su 12 dei 17 punti conquistati finora dal Comprensorio Archi, fra le sorprese più belle girone B di Promozione, dove si trova subito dopo le big e può quindi sognare in grande. A trascinare la squadra di mister Verbaro anche quest’anno è Giovanni D’Agostino. Il fantasista di Villa San Giovanni, capitano e bandiera della squadra arcota, sta facendo la differenza.

La doppietta contro il Bivongi Pazzano è servita per vincere la gara per 3-2. A seguire ecco la tripletta contro il Melito, per portare a casa un pari prezioso. Due punti in più per i reggini è valso il suo centro all’Atletico Maida in trasferta (partita vinta con il risultato di 2-1) e lo stesso vale per il gol rifilato all’Africo (anche in questo caso successo della formazione di mister Verbaro con il punteggio di 2-1).

Arriviamo quindi alla partita vinta in casa contro lo Sporting Catanzaro Lido: un 5-3 spettacolare fra due squadre che hanno giocato a viso aperto, mostrando ottime cose. Nella circostanza Gianni D’Agostino ha fatto esplodere il suo magico sinistro, portando i suoi sul vantaggio di quattro a due. E non solo: in pieno recupero, ripartenza dei reggini, D’Agostino si fa tutto il campo palla al piede e, arrivato dinanzi al portiere avversario, ecco l’assist delizioso per Acosta, il quale deve solo spingere il pallone in porta. Rete e assist, allora, per mettere il sigillo sulla vittoria e quindi dare un peso specifico alla sua prestazione.

Nella nona giornata ha aperto lui le danze per l’Archi nella vittoria per 3-1 nel derby con il Ravagnese. La terza rete degli ospiti è arrivata a giochi praticamente fatti (a segno Battaglia) e il dato esclusivamente numerico impedisce a D’Agostino di mettere una firma da due punti sulla partita, ma cambia poco. La sostanza dice che ha lasciato il segno anche in questa circostanza. Incisivo e decisivo a prescindere, Giovanni D’Agostino, autentico trascinatore dell’Archi e, non a caso, leader nella classifica di rendimento di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.