È il campione in carica. Nella stagione 2022/23 Giovanni D’Agostino ha conseguito il primo posto nella Top Ten generale di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Quest’anno qualche infortunio ne ha condizionato il cammino, ma essendo, appunto, il campione in carica, ha deciso di “abdicare” da re e da protagonista. Tripletta d’autore per il centravanti del Gallico Catona nella gara in casa del Maida e primo posto nella graduatoria di giornata. L’ultimo turno del girone B di Promozione, pertanto, saluta le prodezze di Giovanni D’Agostino, capace nonostante tutto di chiudere l’ennesima stagione in doppia cifra.

Alle spalle di D’Agostino il podio è completato da Buades Arzola e da Fiorino. Il primo, con il Melito, è stato regolare fin da subito, tenendo un ritmo infernale sotto porta. È giunto a stagione in corso, ma se avesse iniziato dalla prima giornata, avrebbe vinto sicuramente il titolo dei bomber. Il secondo è cresciuto in maniera esponenziale così come l’intera squadra della Virtus Rosarno, capace con Rolando Megna alla guida di passare dalla zona play out a quella play off.

Quindi, nell’ultima giornata di campionato, largo ai bomber, per una corsa diventata interessante sia nella classifica marcatori, sia in quella generale della Top Ten, Bene, allora, Bruzzaniti dell’Ardore, Lottar della Pro Pellaro, Barolo del Melicucco, Jaiteh della Saint Michel e Surace del Capo Vaticano. A questi si aggiunge Torres dell’Atletico Maida e, infine, l’esperto portiere Cotroneo del Bianco, all’ennesima presenza nella Top Ten settimanale. Adesso rimane solo la curiosità di sapere chi ha vinto la Top Ten generale e coloro che sono finiti sul podio. Ancora un po’ di attesa…