Prima sconfitta casaliga stagionale per la squadra gallicese che cede 0-2 ai bianconeri. Il tecnico del club: «Loro arrivavano sempre prima. L'assenza di Carvajal? Non deve essere una giustificazione»

Il Val Gallico cade, anche abbastanza inaspettatamente, in casa contro la Pro Pellaro nell'anticipo della diciottesima giornata del girone B di Promozione. Prima sconfitta casalinga dunque per il club gallicese che crolla sotto i colpi bianconeri.

Padroni di casa mai incisivi e che vanno sotto di due gol già nella prima frazione con il gol di Nocera e la sfortunata autorete di Robaina. Altra occasione persa per la formazione di mister Corapi per risalire in vetta.

Le delusione di Corapi

Nel post gara, intervistato ai microfoni ufficiali del club, si è espresso mister Corapi: «Oggi non ha funzionato nulla, dal momento che abbiamo sbagliato completamente approccio. Non c'è stata alcuna reazione, figlia di un approccio troppo molle e senza cattiveria. Loro hanno avuto più fame di noi».

Un Val Gallico, inoltre, senza Sebastian Carvajal, bomber principe della squadra e del campionato con ben 18 gol all'attivo, ma lo stesso tecnico non cerca giustificazioni: «Sicuramente l'assenza di Carvajal è stata pesante, ma non deve essere una giustificazione. Noi dobbiamo lavorare anche nell'eventualità di un'assenza importante avendo idee alternative, ma oggi non abbiamo avuto nessuna idea in campo. Loro arrivavano sempre prima di noi e, inoltre, neanche prima della nostra espulsione avevamo dato la parvenza di voler rimediare al risultato. Adesso dobbiamo cercare di correggere gli errori che abbiamo fatto finora».