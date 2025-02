Il tecnico amaranto commenta il riusultato a occhiali nella 21esima giornata del torneo: «Ai ragazzi non posso dire nulla perché si stanno allenando bene. Al momento più di questo non possiamo fare»

Muove la classifica la Deliese che si rialza, seppur parzialmente, dalla sconfitta di settimana scorsa in casa del Bianco impattando per 0-0 davanti ai propri tifosi contro il Val Gallico. Gli amaranto allungano a quattro la strisce di risultati utili consecutivi casalinghi fornendo comunque un prestazione che lascia più rammarico per non aver ottenuto il bottino pieno.

Le parole di Parentela

Nel post gara si è espresso il tecnico Andrea Parentela ai microfoni ufficiali del club: «Partita difficile contro una squadra importante e che punta ad arrivare prima in campionato, noi però abbiamo provato a fare la nostra gara e ne è venuta una partita maschia e sporca. Abbiamo provato in tutti i modi di buttarla dentro e lo 0-0, a conti fatti, ci può stare anche se forse abbiamo fatto qualcosina in più noi. Ai ragazzi non posso dire nulla perché si stanno allenando bene e in panchina siamo anche corti a causa di un mercato che ci ha portato più uscite che entrate. Nella ripresa però i cambi sono entrati bene in campo e abbiamo costruito diverse occasioni pericolose. Più di questo, al momento, non possiamo fare».