Una sconfitta che brucia più per la prova offerta che per la classifica. La Deliese cade in casa al fotosinish contro la capolista Virtus Rosarno, in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Promozione B. Una gara intensa e ben interpretata dagli uomini di Parentela che hanno tenuto testa al blasonato avversario. Un guizzo del giovane Giofrè, alla fine, sancisce i tre punti agli ospiti e la doccia fredda alla squadra di mister Andrea Parentela.

Risultato severo

Proprio mister Andrea Parentela si è espresso nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, ribadendo la bella prova offerta: «Penso che questa sconfitta sia una punizione esagerata per quanto fatto vedere da noi in campo. probabilmente ci poteva stare il pareggio, anche se ai punti abbiamo creato qualcosina in più noi. I ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, anche se in alcune situazioni di gioco dove di solito facciamo la differenza siamo mancati, si è visto il braccino corto con tanti palloni buttati via. Sconfitta sicuramente immeritata ma che si deve accettare, facendo comunque un plauso a questo gruppo che ha giocato alla pari contro la squadra che vincerà il campionato e che per l'occasione è stato supportato da un pubblico incredibile. A tal proposito non posso che ringraziare i tifosi che sono venuti e che sicuramente, nonostante il rammarico, hanno capito che abbiamo dato tutto».