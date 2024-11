Inizia a farsi sempre più intrigante il campionato di Promozione (Girone B) soprattutto per quel che riguarda la lotta al vertice. Già perché al momento non c'è una vera e propria padrona e con la vetta che potrebbe cambiare di giornata in giornata. Una settimana intensa e nella quale sono successe tante cose, come lo scossone in panchina della Virtus Rosarno. Più di questo, però, è la settimana che vedrà di fronte le due attuali capolista, appaiate a quota 11 punti. Ma andiamo con ordine.

L'anticipo

Innanzitutto la sesta giornata si aprirà con l'anticipo del sabato che vedrà contrapposte Melito e Melicucco. Un match atipico, soprattutto per le attuali posizioni in classifica dal momento che il Melito si trova al penultimo posto e con una sola vittoria. Poco se si considera che è una squadra costruita per insidiare quantomeno la griglia play off e, proprio per questo, la formazione di Cormaci non può sbagliare ancora anche perché deve lasciare le sabbie mobili dei bassifondi. Di fronte c'è un Melicucco vivo, a dispetto della classifica, come dimostrano i 9 gol fatti (secondo miglior attacco insieme a Deliese e Atletico Maida) e i 13 subiti (peggior difesa) che dimostrano come la squadra giochi a viso aperto. Un piccolo dettaglio: il Melito è la squadra che ha segnato di meno in casa (un solo gol) mentre il Melicucco è al seconda squadra più prolifica (6 gol) in trasferta.

Il programma della domenica

Come detto, lo spartiacque della domenica è lo scontro diretto al vertice tra Val Gallico e Deliese. Entrambe, le squadre, infatti, sono appaiate a quota 11 punti e, per risultati ottenuti e ambizioni sono proprio lì dove devono essere. Ancora presto per definirlo decisivo ma è sicuramente il primo atto tra due delle cinque o sei squadre che si contenderanno la vetta. Il Val Gallico è attualmente la squadra che segna di più davanti ai propri tifosi mentre la Deliese, invece, è quella che subisce meno in trasferta.

Rialzarsi subito e rimettersi a correre: è questo l'imperativo in casa Bianco, reduce dal KO per 3-0 contro la Deliese che è costata la vetta della classifica. La formazione di mister Loccisano ospiterà il Gioiosa Ionica, e per lo stesso tecnico sarà come un derby visto il suo trascorso in biancorosso. Trasferta non facile per l'Atletico Maida che fa visita al Guardavalle, con i ragazzi di Stranges che vivono un buon momento, avendo battuto domenica scorsa il Capo Vaticano in uno scontro da playoff, ma la neopromossa di certo non si farà da parte anche perché, da riscattare, c'è il pesante KO per 5-1 di sette giorni fa. Proprio il Capo Vaticano deve ripartire col piede giusto dopo la sconfitta in terra maidese e, per farlo, dovrà battere la Bovalinese.

Esordio sulla panchina della Virtus Rosarno per mister Maurizio Panarello, con il club rosarnese che ospiterà la Pro Pellaro. Dopo i rallentamenti di inizio stagione, gli errori stanno a zero con la Virtus Rosarno che deve cominciare a vincere e a farlo bene.

Si sfidano Stilomonasterace e San Nicola-Chiaravalle con due viste di classifica differenti: i padroni di casa per rimanere nella griglia play off, gli ospiti per lasciare quella playout. Il programma si chiude con Africo-Caraffa, con i padroni di casa che cercano la terza vittoria di fila.