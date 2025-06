Rivoluzione tecnica in vista in casa Pro Pellaro, militante nel campionato di Promozione B andando anche a un passo dai play off nella stagione appena terminata. Un'annata sicuramente positiva, con la compagine di mister Giuseppe Verbaro che ha alimentato fino all'ultimo l'obiettivo stagionale.

Cambio alla guida tecnica

Proprio il tecnico Verbaro, però, non sarà più sulla panchina bianconera nonostante fino a qualche giorno fa c'erano tutti i presupposti. Ad annunciare l'addio al club è proprio lui stesso: «Desidero ringraziare di cuore la società Pro Pellaro per questi due anni meravigliosi, ricchi di soddisfazioni e risultati positivi. Un grazie speciale al presidente Ravenda per la stagione scorsa, al co-presidente D'Aleo e al presidente Nunzio Pratticò, insieme a tutta la dirigenza, per il supporto e la fiducia dimostrata in questa ultima stagione.

Purtroppo, nonostante una conferma iniziale, le circostanze sono cambiate con l’arrivo di un nuovo allenatore, e la società ha dovuto fare una scelta diversa. Accetto questa decisione con serenità e rispetto, consapevole di aver sempre dato il massimo per questi colori. Porterò con me un bellissimo ricordo di questa esperienza, sia a livello umano che professionale».

Cambio di programma in pochi giorni dunque, con la società che a quanto pare dovrebbe presentare il nuovo tecnico nelle prossime ore. Nel frattempo, nel ruolo di ds, sembra essere a un passo l’ex Capo Vaticano Vincenzo Verduci.