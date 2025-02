L'avvento di febbraio porterà risposte, o comunque segnali importanti, al corrente campionato di Promozione (girone B) che in questo weekend vedrà giocarsi la ventesima giornata. Segnali importanti soprattutto in relazione a una classifica che rimane altamente imprevedibile e anche un punto in più potrebbe risultare fatale. Un solco sottilissimo, basti pensare che tra la zona play off e quella play out ballano solamente quattro punti. Una differenza che potrebbe ridursi o aumentare in relazione ai risultati dell'imminente fine settimana. Ecco il programma.

Gli anticipi

Si comincia, come al solito, con gli anticipi del sabato e stavolta in calendario ce ne sono due. In ottica vertice, scende in campo il Val Gallico che ospita un Caraffa con l'acqua alla gola e bisognoso invece di punti salvezza. I padroni di casa contano una gara in meno non avendo giocato domenica a Melicucco, causa maltempo, e dunque potenzialmente terzi in classifica. Caraffa con tre sconfitte nelle ultime quattro e che non può permettersi di allungare ulteriormente la forbice rispetto alle altre antagoniste e per non vedere appesa a un filo anche la speranza dei play out. Tanta attesa invece per l'altro anticipo dal momento che si giocherà il derby tra Melito e Pro Pellaro. Un derby in riva al mare ma con il rischio di naufragare. Questo vale soprattutto per la formazione di Carella che non ha altra possibilità se non quella dei tre punti. I bianconeri, invece, devono mantenere il privilegio della zona play off.

Le gare della domenica

Programma ricco e intenso quello della domenica. Cerca conferme innanzitutto la capolista Virtus Rosarno, orfana del suo direttore sportivo Mimmo Varrà. La squadra amaranto è reduce da una sola vittoria nelle ultime quattro uscite di campionato, sicuramente troppo poco per una squadra che deve vincere il campionato e proprio per questo, domenica davanti ai propri tifosi, il passo falso non è contemplato. Avversario sarà il San Nicola-Chiaravalle che settimana scorsa è stato in grado di battere la Bovalinese in terra reggina. Quanto detto per la Virtus Rosarno vale anche per lo Stilomonasterace, reduce dal pesante 3-0 rimediato settimana scorsa. Il tempo degli errori deve essere lasciato alle spalle, con la formazione di Papaleo che ospiterà la già citata Bovalinese che, nei giorni scorsi, ha esonerato mister Frascà e ha annunciato il tecnico Francesco Galati. Il club amaranto non vince da sei giornate e sta cercando di uscire dal suo momento opaco, quindi non è da sottovalutare.

Impegno esterno per le due terze della classe, Gioiosa Ionica e Atletico Maida. Il club biancorosso sarà ospite di un Guardavalle con l’acqua alla gola e con i play out addirittura appesi a un filo. La squadra di Logozzo deve invece ritornare a vincere dopo tre turni. Corre forte ed è in salute invece l’Atletico Maida di mister Stranges che arriva da cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie nelle ultime cinque uscite). L’impegno all’orizzonte sicuramente non sarà facile dal momento che i giallorossi saranno di scena sul campo del Capo Vaticano che dalla sua ha un dato da non sottovalutare: con 21 gol è la squadra più prolifica in casa. Lotterà per la zona play off la Deliese che anche se domenica andrà a fare visita alla squadra più in forma del campionato: il Bianco. Quattro vittorie su quattro per i biancoblù in questo girone di ritorno ma, soprattutto, il miglior attacco di questa seconda parte di stagione con tredici gol all’attivo. L’Africo attende il fanalino di coda Melicucco.