Ogni giornata di campionato sembra annullare quanto fatto nella precedente. Già perché il girone B di Promozione è un continuo rimescolarsi di carte che si ostinano a non svelare la propria favorita. E allora ecco che proprio questo gioco delle carte è destinato a durare.

Nel diciottesimo turno si ricompone il dualismo in vetta con lo Stilomonastarece che aggancia in vetta la Virtus Rosarno. nel frattempo si apre anche la corsa ai play off con sei squadre racchiuse in tre punti. E anche stavolta i numeri dei singoli hanno pesato nell'inerzia di molte gare che erano in programma.

Ecco stilato il consueto podio settimanale di LaC News24, con la redazione sportiva che sceglie i migliori tre giocatori della settimana seguendo tale criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podio

New entry in vetta alla classifica dal momento che i dieci punti vanno dritti a Christian Zarich. Il centrocampista dello Stilomoansterace, infatti, è il vero e proprio ago della bilancia nel big match contro il Gioiosa Ionica. Una doppietta che non solo regala la vittoria, ma aggancia come detto la vetta e respinge l'assalto proprio del Gioiosa Ionica che, adesso, rimane terzo ma a meno cinque lunghezze.

Seconda piazza per Giovanni Gligora che torna in top 3. L'attaccante dell'Africo è autore di una doppietta nel successo per 3-0 contro il Melito e che lancia i suoi a ridosso della zona play off.

Terza posizione, infine, per Franco Cesana che contribuisce alla vittoria esterna dell'Atletico Maida, in casa del San Nicola-Chiaravalle, con il gol che rompe gli equilibri. Oltre a questo, ottima prestazione nel complesso quella dell'argentino.